东南亚股市：多数尾随整体亚股颓势收低，但越南股市收涨

路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 393.39 -1.00 -0.25 +12.54 349.57 新加坡 3215.70 -3.83 -0.12 +11.63 2880.76 马来西亚 1771.23 -8.22 -0.46 +7.89 1641.73 泰国 1582.63 -3.82 -0.24 +2.57 1542.94 菲律宾 7857.18 -19.19 -0.24 +14.86 6840.64 越南 769.04 1.53 +0.20 +15.67 664.87 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)