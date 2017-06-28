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东南亚股市：多数尾随整体亚股颓势收低，但越南股市收涨
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2017年6月28日 / 上午11点18分 / 1 个月内

东南亚股市：多数尾随整体亚股颓势收低，但越南股市收涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。
    
    美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数      周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。
    
    “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。
    
    越南股市收高0.2%。
    
    马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。
    
    新加坡股市小跌0.1%。
    
    “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。
    
    菲律宾股市下跌0.2%。
    
    印尼金融市场因假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 393.39    -1.00   -0.25  +12.54   349.57
    新加坡                            3215.70    -3.83   -0.12  +11.63  2880.76
    马来西亚                          1771.23    -8.22   -0.46   +7.89  1641.73
    泰国                              1582.63    -3.82   -0.24   +2.57  1542.94
    菲律宾                            7857.18   -19.19   -0.24  +14.86  6840.64
    越南                               769.04     1.53   +0.20  +15.67   664.87
    (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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