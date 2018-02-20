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亚洲
February 20, 2018 / 10:01 AM / 更新于 13 hours ago

东南亚股市：多数市场下跌，但菲律宾股市连续第五日收升

2 分钟阅读

    路透2月20日 - 东南亚多数股市周二下跌，追随亚洲市场整体走势，但菲律宾股市收复稍早失地，终场收高。这是菲律宾股市连续第五个交易日上涨，创下12月以来的最长连涨时间。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                下跌0.4%。欧洲股市走低。
    
    “美国公债收益率的上升，令地区股市受到冲击。”AB Capital的资深股市分析师Lexter Azurin说道。

    印尼股市       收跌0.4%，盘中一度刷新纪录高位。Bank Mandiri(Persero) Tbk PT          涨6.8%，创纪录最高收位，帮助缓和了跌势。
    
    菲律宾股市      逆转稍早跌势，收高0.1%，权重股SM Investments Corp        以1.4%涨幅领涨。
    
    新加坡股市      跌0.3%，受房地产及电信类股拖累。
    
    马来西亚股市       微幅收跌，而泰国股市       收跌0.5%。越南股市      因假日休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 453.33    -2.39   -0.52   +4.24   434.88
    新加坡                            3476.53   -11.35   -0.33   +2.16  3402.92
    马来西亚                          1855.99    -1.33   -0.07   +3.29  1796.81
    泰国                              1801.02    -8.65   -0.48   +2.70  1753.71
    印尼                              6662.88   -26.41   -0.39   +4.83  6355.65
    菲律宾                            8722.70    12.48   +0.14   +1.92  8558.42
    (完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 高琦/张涛)
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