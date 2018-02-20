东南亚股市：多数市场下跌，但菲律宾股市连续第五日收升

路透2月20日 - 东南亚多数股市周二下跌，追随亚洲市场整体走势，但菲律宾股市收复稍早失地，终场收高。这是菲律宾股市连续第五个交易日上涨，创下12月以来的最长连涨时间。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.4%。欧洲股市走低。 “美国公债收益率的上升，令地区股市受到冲击。”AB Capital的资深股市分析师Lexter Azurin说道。 印尼股市 收跌0.4%，盘中一度刷新纪录高位。Bank Mandiri(Persero) Tbk PT 涨6.8%，创纪录最高收位，帮助缓和了跌势。 菲律宾股市 逆转稍早跌势，收高0.1%，权重股SM Investments Corp 以1.4%涨幅领涨。 新加坡股市 跌0.3%，受房地产及电信类股拖累。 马来西亚股市 微幅收跌，而泰国股市 收跌0.5%。越南股市 因假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 453.33 -2.39 -0.52 +4.24 434.88 新加坡 3476.53 -11.35 -0.33 +2.16 3402.92 马来西亚 1855.99 -1.33 -0.07 +3.29 1796.81 泰国 1801.02 -8.65 -0.48 +2.70 1753.71 印尼 6662.88 -26.41 -0.39 +4.83 6355.65 菲律宾 8722.70 12.48 +0.14 +1.92 8558.42 (完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 高琦/张涛)