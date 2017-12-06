FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数市场因风险偏好恶化而下跌，但印尼股市上涨
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月6日 / 上午10点29分 / 1 天前

东南亚股市：多数市场因风险偏好恶化而下跌，但印尼股市上涨

2 分钟阅读

    路透12月6日 - 多数东南亚股市周三收跌，因隔夜美股下跌，再加上对中国货币政策的担忧，打击了投资者人气。
    
    人民银行金融研究所所长孙国峰表示，人行的货币政策应抑制商业银行的冒险行为，并具有保持金融稳定的公信力，而政策目标亦应考虑金融周期，仅用宏观审慎政策来控制杠杆并不足够，需要与货币政策协作，当局目前正制定新的货币政策框架。            
    
    “中国在打击高风险操作，比如现金贷，”新加坡NRA Capital研究主管Liu Jinshu表示。

    新加坡股市      跌1.2%至两周最低收位。星展集团控股         、新加坡大华银行<
UOBH.SI>和新加坡华侨银行         下跌2-3%不等。
    
    菲律宾股市      削减稍早涨幅，收盘微跌，受房地产和工业类股拖累。
    
    马来西亚股市       收跌0.4%，摆脱出口增长好于预期消息的影响。金融股跌幅最大
。
    
    印尼股市       涨0.6%，受金融和非消费必需品类股涨势提振。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 420.15    -2.00   -0.47  +20.19   349.57
    新加坡                            3397.21   -40.85   -1.19  +17.93  2880.76
    马来西亚                          1718.33    -6.51   -0.38   +4.67  1641.73
    泰国                              1694.39    -3.22   -0.19   +9.82  1542.94
    印尼                              6035.51    35.03   +0.58  +13.95  5296.71
    菲律宾                            8129.62   -15.38   -0.19  +18.84  6840.64
    越南                               947.64    -5.66   -0.59  +42.53   664.87
    (完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below