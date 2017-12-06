东南亚股市：多数市场因风险偏好恶化而下跌，但印尼股市上涨

路透12月6日 - 多数东南亚股市周三收跌，因隔夜美股下跌，再加上对中国货币政策的担忧，打击了投资者人气。 人民银行金融研究所所长孙国峰表示，人行的货币政策应抑制商业银行的冒险行为，并具有保持金融稳定的公信力，而政策目标亦应考虑金融周期，仅用宏观审慎政策来控制杠杆并不足够，需要与货币政策协作，当局目前正制定新的货币政策框架。 “中国在打击高风险操作，比如现金贷，”新加坡NRA Capital研究主管Liu Jinshu表示。 新加坡股市 跌1.2%至两周最低收位。星展集团控股 、新加坡大华银行< UOBH.SI>和新加坡华侨银行 下跌2-3%不等。 菲律宾股市 削减稍早涨幅，收盘微跌，受房地产和工业类股拖累。 马来西亚股市 收跌0.4%，摆脱出口增长好于预期消息的影响。金融股跌幅最大 。 印尼股市 涨0.6%，受金融和非消费必需品类股涨势提振。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 420.15 -2.00 -0.47 +20.19 349.57 新加坡 3397.21 -40.85 -1.19 +17.93 2880.76 马来西亚 1718.33 -6.51 -0.38 +4.67 1641.73 泰国 1694.39 -3.22 -0.19 +9.82 1542.94 印尼 6035.51 35.03 +0.58 +13.95 5296.71 菲律宾 8129.62 -15.38 -0.19 +18.84 6840.64 越南 947.64 -5.66 -0.59 +42.53 664.87 (完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)