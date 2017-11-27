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东南亚股市：多数收低受中国监管打击担忧拖累；越南股市近10年最高
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#亚洲
2017年11月27日 / 上午10点09分 / 2 天前

东南亚股市：多数收低受中国监管打击担忧拖累；越南股市近10年最高

2 分钟阅读

    路透11月27日 - 多数东南亚股市周一收低，受到围绕中国监管打击的担忧拖累；不过越南股市收于近10年高位，房地产和公用事业类股领涨。
    
    中国股市沪综指周一收创三个月新低。分析师指出，今日经济数据基本符合市场预期，但个股仍出现普跌，航空、通信板块跌幅居前。由于年末变现压力加大，加之市场趋势技术性转弱，引发抛盘汹涌而出。沪综指       收报3,322.23点，跌31.59点或0.94%。            
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               盘初走高，追随美股周五涨势，但最新跌0.9%，自周四所及10年高位进一步回落。           
    
    越南股市      录得2007年12月以来最高收位，受Vingroup JSC <VI
C.HM>上涨2%和Petrovietnam Gas Joint Stock Corp         上扬1.1%
的扶助。
    
    菲律宾股市      收复部分跌幅，小幅收低，因非生活必需品和日常
消费品类股的跌幅压过了地产和能源类股的涨幅。
    
    “上周的获利了结在继续，”马尼拉RCBC Securities股市调研分析
师Fio Dejesus说道。
    
    权重股SM Investments Corp        和Ayala Land Inc         分
别收低1.4%和1.1%，因投资者在上周上涨后了结获利。
    
    新加坡指标股指      收跌0.2%，星展集团控股          和大华银
行          均下跌约0.7%。
    
    马来西亚股市       收高0.2%，受电信类和公用事业类上扬的提振
。
    
    印尼股市最具流动性的45支股票指数         收复早先跌幅，收高0
.1%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 423.12     0.03   +0.01  +21.04   349.57
    新加坡                            3436.36    -5.79   -0.17  +19.29  2880.76
    马来西亚                          1719.86     2.63   +0.15   +4.76  1641.73
    泰国                              1695.67    -0.17   -0.01   +9.90  1542.94
    印尼                              6064.59    -2.55   -0.04  +14.50  5296.71
    菲律宾                            8361.69    -3.42   -0.04  +22.24  6840.64
    越南                               938.61     3.04   +0.32  +41.17   664.87
    (完) (编译 刘秀红/王琛；审校 艾茂林/张明钧)

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