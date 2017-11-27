东南亚股市：多数收低受中国监管打击担忧拖累；越南股市近10年最高

路透11月27日 - 多数东南亚股市周一收低，受到围绕中国监管打击的担忧拖累；不过越南股市收于近10年高位，房地产和公用事业类股领涨。 中国股市沪综指周一收创三个月新低。分析师指出，今日经济数据基本符合市场预期，但个股仍出现普跌，航空、通信板块跌幅居前。由于年末变现压力加大，加之市场趋势技术性转弱，引发抛盘汹涌而出。沪综指 收报3,322.23点，跌31.59点或0.94%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初走高，追随美股周五涨势，但最新跌0.9%，自周四所及10年高位进一步回落。 越南股市 录得2007年12月以来最高收位，受Vingroup JSC <VI C.HM>上涨2%和Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 上扬1.1% 的扶助。 菲律宾股市 收复部分跌幅，小幅收低，因非生活必需品和日常 消费品类股的跌幅压过了地产和能源类股的涨幅。 “上周的获利了结在继续，”马尼拉RCBC Securities股市调研分析 师Fio Dejesus说道。 权重股SM Investments Corp 和Ayala Land Inc 分 别收低1.4%和1.1%，因投资者在上周上涨后了结获利。 新加坡指标股指 收跌0.2%，星展集团控股 和大华银 行 均下跌约0.7%。 马来西亚股市 收高0.2%，受电信类和公用事业类上扬的提振 。 印尼股市最具流动性的45支股票指数 收复早先跌幅，收高0 .1%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.12 0.03 +0.01 +21.04 349.57 新加坡 3436.36 -5.79 -0.17 +19.29 2880.76 马来西亚 1719.86 2.63 +0.15 +4.76 1641.73 泰国 1695.67 -0.17 -0.01 +9.90 1542.94 印尼 6064.59 -2.55 -0.04 +14.50 5296.71 菲律宾 8361.69 -3.42 -0.04 +22.24 6840.64 越南 938.61 3.04 +0.32 +41.17 664.87 (完) (编译 刘秀红/王琛；审校 艾茂林/张明钧)