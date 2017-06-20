东南亚股市：多数收低，印尼股市则连涨两日

路透6月20日 - 东南亚股市周二多数收跌，马来西亚股市收在近三周低位，因资金持续外流打压投资者信心。市场下周将迎来开斋节假期。 但印尼股市收高0.9%，连涨第二日。 “随着第二季及上半年即将结束，目前市场有些美化帐面的操作。”雅加达的未来资产证券研究部负责人Taye Shim称。 有报导称MSCI明晟的新兴市场指数可能将纳入中国A股，这消息也被视为拖累东南亚股市的因素。 “目前已纳入MSCI明晟新兴市场指数的东南亚股市，权重可能因中国A股的纳入而被调降，因此在投资组合重新平衡下，受影响的股票可能出现卖压，”马来亚银行投资银行的Nik Ihsan称。 马来西亚股市收低0.5%，该国周三将公布通胀数据。 新加坡股市收低0.5%，星展集团控股 跌0.7%。 菲律宾股市收低0.3%，菲律宾央行本周稍后将进行政策评估。路透调查显示菲律宾央行料维持利率不变。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.48 -1.06 -0.27 +12.85 349.57 新加坡 3230.42 -16.76 -0.52 +12.14 2880.76 马来西亚 1780.71 -8.19 -0.46 +8.47 1641.73 泰国 1578.62 -2.52 -0.16 +2.31 1542.94 印尼 5791.90 50.00 +0.87 +9.35 5296.71 菲律宾 7917.86 -25.89 -0.33 +15.75 6840.64 越南 767.99 1.16 +0.15 +15.51 664.87 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)