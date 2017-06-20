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2017年6月20日 / 上午11点05分 / 2 个月前

东南亚股市：多数收低，印尼股市则连涨两日

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月20日 - 东南亚股市周二多数收跌，马来西亚股市收在近三周低位，因资金持续外流打压投资者信心。市场下周将迎来开斋节假期。
    
    但印尼股市收高0.9%，连涨第二日。
    
    “随着第二季及上半年即将结束，目前市场有些美化帐面的操作。”雅加达的未来资产证券研究部负责人Taye Shim称。
    
    有报导称MSCI明晟的新兴市场指数可能将纳入中国A股，这消息也被视为拖累东南亚股市的因素。
    
    “目前已纳入MSCI明晟新兴市场指数的东南亚股市，权重可能因中国A股的纳入而被调降，因此在投资组合重新平衡下，受影响的股票可能出现卖压，”马来亚银行投资银行的Nik Ihsan称。
    
    马来西亚股市收低0.5%，该国周三将公布通胀数据。
    
    新加坡股市收低0.5%，星展集团控股         跌0.7%。
    
    菲律宾股市收低0.3%，菲律宾央行本周稍后将进行政策评估。路透调查显示菲律宾央行料维持利率不变。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.48    -1.06   -0.27  +12.85   349.57
    新加坡                            3230.42   -16.76   -0.52  +12.14  2880.76
    马来西亚                          1780.71    -8.19   -0.46   +8.47  1641.73
    泰国                              1578.62    -2.52   -0.16   +2.31  1542.94
    印尼                              5791.90    50.00   +0.87   +9.35  5296.71
    菲律宾                            7917.86   -25.89   -0.33  +15.75  6840.64
    越南                               767.99     1.16   +0.15  +15.51   664.87
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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