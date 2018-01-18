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January 18, 2018 / 10:33 AM / a day ago

东南亚股市：多数收低，印尼股市创纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透1月18日 - 东南亚股市周四多数收低，泰国和新加坡股市从数年高位回落，印尼股市扩大涨幅，创纪录收盘高位。
    
    泰国股市       盘中涨幅最高达0.5%，创出纪录高位，但终场收低0.5%。
    
    金融和能源类股为最大输家。泰国汇商银行(SCB)        挫跌3.1%，PTT         下滑0.8%。

    新加坡股市      脱离逾10年高位，收低0.6%，受金融和房地产类股拖累。
    
    新加坡大华银行         和星展集团控股         分别跌1%和0.6%。丰益国际         跌2.2%。
    
    菲律宾股市      削减稍早跌幅，微幅收跌，多数跌幅归咎于金融类股。
    
    印尼股市       收高0.4%，盘中最高涨0.6%触及纪录高位。金融和消费必需品类股领涨。
    
    越南股市      自稍早跌势反弹，收高1.5%，受助于金融和消费必需品类股。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 454.11    -1.53   -0.33   +4.42   434.88
    新加坡                            3521.31   -20.60   -0.58   +3.48  3402.92
    马来西亚                          1821.60    -7.03   -0.38   +1.38  1796.81
    泰国                              1819.32    -9.56   -0.52   +3.74  1753.71
    印尼                              6472.67    28.15   +0.44   +1.84  6355.65
    菲律宾                            8820.74   -28.25   -0.32   +3.07  8558.42
    越南                              1050.25    15.56   +1.50   +6.71   984.24
    (完) (编译 白云/刘秀红; 审校 孙茉莉/艾茂林)
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