东南亚股市：多数收低，印尼股市创纪录收盘高位

路透1月18日 - 东南亚股市周四多数收低，泰国和新加坡股市从数年高位回落，印尼股市扩大涨幅，创纪录收盘高位。 泰国股市 盘中涨幅最高达0.5%，创出纪录高位，但终场收低0.5%。 金融和能源类股为最大输家。泰国汇商银行(SCB) 挫跌3.1%，PTT 下滑0.8%。 新加坡股市 脱离逾10年高位，收低0.6%，受金融和房地产类股拖累。 新加坡大华银行 和星展集团控股 分别跌1%和0.6%。丰益国际 跌2.2%。 菲律宾股市 削减稍早跌幅，微幅收跌，多数跌幅归咎于金融类股。 印尼股市 收高0.4%，盘中最高涨0.6%触及纪录高位。金融和消费必需品类股领涨。 越南股市 自稍早跌势反弹，收高1.5%，受助于金融和消费必需品类股。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 454.11 -1.53 -0.33 +4.42 434.88 新加坡 3521.31 -20.60 -0.58 +3.48 3402.92 马来西亚 1821.60 -7.03 -0.38 +1.38 1796.81 泰国 1819.32 -9.56 -0.52 +3.74 1753.71 印尼 6472.67 28.15 +0.44 +1.84 6355.65 菲律宾 8820.74 -28.25 -0.32 +3.07 8558.42 越南 1050.25 15.56 +1.50 +6.71 984.24 (完) (编译 白云/刘秀红; 审校 孙茉莉/艾茂林)