东南亚股市：多数收低，因美国税改计划具有不确定性

路透11月13日 - 多数东南亚股市周一收低，回吐稍早涨幅，因美国税改计划具有不确定性。但越南股市收于近10年最高位。 全球股市进一步脱离近期纪录高位，因美国参议院共和党人推出一项新的税收计划，与众议院的版本不同，而且目前没有妥协的迹象。 Oanda驻新加坡的亚太地区交易主管Stephen Innes在研究报告中称，“消化税改的逗弄是令人讨厌的事，因为即使是周遭杂音也会引发跨资产类别的异常波动。” “除去圣诞节在即之外，投资者将更倾向于在年底前获利了解，这加剧了抛盘动能。” 越南股市 连续第七个交易日收高，今日上涨1.3%。今年迄今累计涨逾32%，为本地区表现最佳的股市。 菲律宾股市 收低1.2%，受工业和地产股跌势拖累。 新加坡股市 略微收低。 泰国股市 连续第三个交易日下跌，收于10月19日以来最低收位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.35 -0.53 -0.13 +19.10 349.57 新加坡 3419.13 -0.97 -0.03 +18.69 2880.76 马来西亚 1737.49 -4.79 -0.27 +5.83 1641.73 泰国 1687.05 -2.23 -0.13 +9.34 1542.94 印尼 6021.46 -0.37 -0.01 +13.68 5296.71 菲律宾 8330.02 -103.46 -1.23 +21.77 6840.64 越南 879.34 11.13 +1.28 +32.26 664.87 (完) (编译 于春红; 审校 张涛)