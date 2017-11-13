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东南亚股市：多数收低，因美国税改计划具有不确定性
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2017年11月13日 / 上午11点09分 / 2 天前

东南亚股市：多数收低，因美国税改计划具有不确定性

2 分钟阅读

    路透11月13日 - 多数东南亚股市周一收低，回吐稍早涨幅，因美国税改计划具有不确定性。但越南股市收于近10年最高位。
    
    全球股市进一步脱离近期纪录高位，因美国参议院共和党人推出一项新的税收计划，与众议院的版本不同，而且目前没有妥协的迹象。
    
    Oanda驻新加坡的亚太地区交易主管Stephen Innes在研究报告中称，“消化税改的逗弄是令人讨厌的事，因为即使是周遭杂音也会引发跨资产类别的异常波动。”
    
    “除去圣诞节在即之外，投资者将更倾向于在年底前获利了解，这加剧了抛盘动能。”
    
    越南股市      连续第七个交易日收高，今日上涨1.3%。今年迄今累计涨逾32%，为本地区表现最佳的股市。
    
    菲律宾股市      收低1.2%，受工业和地产股跌势拖累。
    
    新加坡股市      略微收低。
    
    泰国股市       连续第三个交易日下跌，收于10月19日以来最低收位。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 416.35    -0.53   -0.13  +19.10   349.57
    新加坡                            3419.13    -0.97   -0.03  +18.69  2880.76
    马来西亚                          1737.49    -4.79   -0.27   +5.83  1641.73
    泰国                              1687.05    -2.23   -0.13   +9.34  1542.94
    印尼                              6021.46    -0.37   -0.01  +13.68  5296.71
    菲律宾                            8330.02  -103.46   -1.23  +21.77  6840.64
    越南                               879.34    11.13   +1.28  +32.26   664.87
    (完) (编译 于春红; 审校 张涛)

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