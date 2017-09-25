东南亚股市：多数收低，泰国股市收涨

路透9月25日 - 多数东南亚股市周一收低，与亚洲股市普遍走势一致 ，但泰国股市在该国央行本周稍晚公布利率决定之前攀升。 菲律宾股市 收跌0.4%，但收复了今日稍早的部分跌幅。该股市 跌幅一度高达1%，受Energy Development Corp 下跌23.6%拖累 。 市场权重股SM Investments Corp 上涨，逆转了早先的跌幅 ，并创下纪录收盘高位。 “随着9月最后一周展开，菲律宾股市进入获利了结模式，”Regina Capital董事总经 理Luis Limlingan表示。 “菲律宾股市本周料会有一些波动，有很多基金打算在2017年第三季结束前‘清理’投 资组合。” 泰国股市 是区域中唯一上涨的市场，收高0.5%，受助于PTT Pcl 上涨1 .5%。 泰国央行周三料将维持指标利率于历史低点附近不变，尽管有人呼吁降息以抑制泰铢涨 势。 在此同时，新加坡股市 小幅收低，此前数据显示，新加坡8月主要消费者物价指 数涨幅小于预期，强化新加坡金管局10月维持政策不变的预期。 印尼股市 下跌0.3%。 马来西亚股市 下跌0.1%，成交量为30日均量的1.5倍，马来亚银行(Malayan Ban king Bhd) 及AMMB Holdings 下跌被Petronas Gas 上涨2.3%所 抵销。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 407.90 -0.56 -0.14 +16.69 349.57 新加坡 3215.91 -4.34 -0.13 +11.63 2880.76 马来西亚 1769.14 -1.90 -0.11 +7.76 1641.73 泰国 1667.59 8.54 +0.51 +8.08 1542.94 印尼 5894.61 -17.10 -0.29 +11.29 5296.71 菲律宾 8244.73 -36.54 -0.44 +20.53 6840.64 越南 805.58 -1.55 -0.19 +21.16 664.87 (完) (编译 王琛/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉)