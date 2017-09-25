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东南亚股市：多数收低，泰国股市收涨
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#亚洲
2017年9月25日 / 上午10点10分 / 1 个月内

东南亚股市：多数收低，泰国股市收涨

2 分钟阅读

    路透9月25日 - 多数东南亚股市周一收低，与亚洲股市普遍走势一致
，但泰国股市在该国央行本周稍晚公布利率决定之前攀升。
    
    菲律宾股市      收跌0.4%，但收复了今日稍早的部分跌幅。该股市
跌幅一度高达1%，受Energy Development Corp         下跌23.6%拖累
。
    
    市场权重股SM Investments Corp        上涨，逆转了早先的跌幅
，并创下纪录收盘高位。

    “随着9月最后一周展开，菲律宾股市进入获利了结模式，”Regina Capital董事总经
理Luis Limlingan表示。
    
    “菲律宾股市本周料会有一些波动，有很多基金打算在2017年第三季结束前‘清理’投
资组合。”
    
    泰国股市       是区域中唯一上涨的市场，收高0.5%，受助于PTT Pcl         上涨1
.5%。
    
    泰国央行周三料将维持指标利率于历史低点附近不变，尽管有人呼吁降息以抑制泰铢涨
势。
    
    在此同时，新加坡股市      小幅收低，此前数据显示，新加坡8月主要消费者物价指
数涨幅小于预期，强化新加坡金管局10月维持政策不变的预期。
    
    印尼股市       下跌0.3%。
    
    马来西亚股市       下跌0.1%，成交量为30日均量的1.5倍，马来亚银行(Malayan Ban
king Bhd)         及AMMB Holdings         下跌被Petronas Gas         上涨2.3%所
抵销。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 407.90    -0.56   -0.14  +16.69   349.57
    新加坡                            3215.91    -4.34   -0.13  +11.63  2880.76
    马来西亚                          1769.14    -1.90   -0.11   +7.76  1641.73
    泰国                              1667.59     8.54   +0.51   +8.08  1542.94
    印尼                              5894.61   -17.10   -0.29  +11.29  5296.71
    菲律宾                            8244.73   -36.54   -0.44  +20.53  6840.64
    越南                               805.58    -1.55   -0.19  +21.16   664.87
    (完) (编译 王琛/张明钧; 审校 高琦/孙茉莉)

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