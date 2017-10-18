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东南亚股市：多数收低，获利了结卖压拖累菲律宾股市
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#亚洲
2017年10月18日 / 上午10点04分 / 6 天内

东南亚股市：多数收低，获利了结卖压拖累菲律宾股市

1 分钟阅读

    路透10月18日 - 东南亚股市周三多数下跌，菲律宾股市      四个交易日来首度收低，因投资人对持续多日的涨势获利了结。
    
    菲律宾主要股指收低0.78%，至8431.73点。
    
    “获利卖盘主导市场。在预期马拉威行动取得成功的心理下，股市连续数周处于上行趋势，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。

    泰国股市       收跌1%，此前一度录得近一年来的最大日内跌幅。
    
    印尼股市       亦下跌，受电信股拖累。Tekom Indonesia         是指标指数中表现最糟的个股，即使此前该国信息与通讯部称，该电信巨头旗下公司料将在政府2.3GHz频谱招标中胜出。
    
    与此同时，越南股市      下跌，此前则曾触及近10年高点，地产板块上扬，但被工业板块下跌所抵消。
    
    新加坡和马来西亚市场因公共假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 413.43    -2.08   -0.50  +18.27   349.57
    泰国                              1707.53   -16.94   -0.98  +10.67  1542.94
    印尼                              5929.20   -18.13   -0.30  +11.94  5296.71
    菲律宾                            8431.73   -66.01   -0.78  +23.26  6840.64
    越南                               827.72    -0.57   -0.07  +24.49   664.87
    
    注：新加坡和马来西亚市场因公共假期休市 (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 李春喜/艾茂林)

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