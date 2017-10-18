东南亚股市：多数收低，获利了结卖压拖累菲律宾股市

路透10月18日 - 东南亚股市周三多数下跌，菲律宾股市 四个交易日来首度收低，因投资人对持续多日的涨势获利了结。 菲律宾主要股指收低0.78%，至8431.73点。 “获利卖盘主导市场。在预期马拉威行动取得成功的心理下，股市连续数周处于上行趋势，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。 泰国股市 收跌1%，此前一度录得近一年来的最大日内跌幅。 印尼股市 亦下跌，受电信股拖累。Tekom Indonesia 是指标指数中表现最糟的个股，即使此前该国信息与通讯部称，该电信巨头旗下公司料将在政府2.3GHz频谱招标中胜出。 与此同时，越南股市 下跌，此前则曾触及近10年高点，地产板块上扬，但被工业板块下跌所抵消。 新加坡和马来西亚市场因公共假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 413.43 -2.08 -0.50 +18.27 349.57 泰国 1707.53 -16.94 -0.98 +10.67 1542.94 印尼 5929.20 -18.13 -0.30 +11.94 5296.71 菲律宾 8431.73 -66.01 -0.78 +23.26 6840.64 越南 827.72 -0.57 -0.07 +24.49 664.87 注：新加坡和马来西亚市场因公共假期休市 (完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 李春喜/艾茂林)