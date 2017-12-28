东南亚股市：多数收涨，菲律宾和印尼股市收在纪录高位

路透12月28日 - 东南亚股市周四收高，亚洲股市因预计全球经济前景更加乐观以及大宗商品价格强劲而升至10年高位，菲律宾和印尼股市收在纪录高位。 菲律宾股市 上涨0.5%，为连续四日收高，因数据显示该国11月预算赤字收窄，增添了乐观人气。菲律宾国会通过了期待已久的税改计划、惠誉上调该国债信评级、世界银行预计该国经济增速加快，均在本月为投资者带来鼓舞。 金融类股为菲律宾股市涨幅作出了近一半的贡献，其中Metropolitan Bank and Trust Co 收在逾四年最高位，Ayala Land 收于近七周最高收位。 越南股市 创逾10年最高收位，上涨近1%，各板块全线上涨。 印尼股市 刷新纪录最高收位，主要受金融股支撑。 PT Bank Central Asia 上涨近2%，PT Bank Danamon Indonesia 收高3.3%。 新加坡股市 和马来西亚股市 均持坚，主要受银行股扶助。 新加坡最大银行华侨银行 在股指成分股中表现最佳，收高1%，创下两周最高水准。 泰国股市 下跌0.6%，中止连续四日涨势。 家具制造商Rockworth Pcl 暴挫逾20%，营建服务供应商EMC Pcl 大跌逾11%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 432.76 1.80 +0.42 +23.80 349.57 新加坡 3399.10 7.43 +0.22 +17.99 2880.76 马来西亚 1779.10 7.34 +0.41 +8.37 1641.73 泰国 1743.29 -9.60 -0.55 +12.98 1542.94 印尼 6314.05 36.88 +0.59 +19.21 5296.71 菲律宾 8535.09 44.18 +0.52 +24.77 6840.64 越南 976.72 8.26 +0.85 +46.90 664.87 (完) (编译 王琛/刘秀红/蔡美珍；审校 于春红/白云)