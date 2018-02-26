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亚洲
February 26, 2018 / 10:20 AM / 更新于 18 hours ago

东南亚股市：多数收涨，越南股市创一个月最高收位

2 分钟阅读

    路透2月26日 - 多数东南亚股市周一上涨，呼应整体亚洲股市走势，投资人准备迎接重大事件密集发生的一周，主要看点在于美国通胀数据，以及新任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席的首度国会证词。
    
    亚洲股市小幅上涨，守势意味浓厚，因投资人静待本周稍晚公布的美国通胀数据，在此同时焦点也在于美联储新任主席鲍威尔身上，他将自周二起接受美国参众两院半年一次的质询。
    
    越南股市      收高1.1%至一个月最高收位，大盘全线上涨，其中地产及能源股领涨。

    胡志明证券(Ho Chi Minh Securities)研究主管Fiachra Mac
Cana说，股市上涨与美股走势相符。美国公债收益率回落推动美股周五大涨。
    
    菲律宾股市      扳回盘初跌幅，收涨0.4%，金融股领涨。
    
    新加坡股市      创近一个月收盘高位，受助于金融和工业类股。
    
    泰国股市       尾盘上冲，攀升1.4%至近一个月最高收位，能源股领升。
    
    但印尼股市       收低1%，主要受金融股拖累。    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 457.00     3.02   +0.67   +5.09   434.88
    新加坡                            3555.85    22.63   +0.64   +4.49  3402.92
    马来西亚                          1860.08    -1.42   -0.08   +3.52  1796.81
    泰国                              1834.18    26.12   +1.44   +4.59  1753.71
    印尼                              6554.67   -65.13   -0.98   +3.13  6355.65
    菲律宾                            8499.98    32.42   +0.38   -0.68  8558.42
    越南                              1114.53    11.68   +1.06  +13.24   984.24
    (完) (编译 张明钧/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦)
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