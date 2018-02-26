东南亚股市：多数收涨，越南股市创一个月最高收位

路透2月26日 - 多数东南亚股市周一上涨，呼应整体亚洲股市走势，投资人准备迎接重大事件密集发生的一周，主要看点在于美国通胀数据，以及新任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席的首度国会证词。 亚洲股市小幅上涨，守势意味浓厚，因投资人静待本周稍晚公布的美国通胀数据，在此同时焦点也在于美联储新任主席鲍威尔身上，他将自周二起接受美国参众两院半年一次的质询。 越南股市 收高1.1%至一个月最高收位，大盘全线上涨，其中地产及能源股领涨。 胡志明证券(Ho Chi Minh Securities)研究主管Fiachra Mac Cana说，股市上涨与美股走势相符。美国公债收益率回落推动美股周五大涨。 菲律宾股市 扳回盘初跌幅，收涨0.4%，金融股领涨。 新加坡股市 创近一个月收盘高位，受助于金融和工业类股。 泰国股市 尾盘上冲，攀升1.4%至近一个月最高收位，能源股领升。 但印尼股市 收低1%，主要受金融股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 457.00 3.02 +0.67 +5.09 434.88 新加坡 3555.85 22.63 +0.64 +4.49 3402.92 马来西亚 1860.08 -1.42 -0.08 +3.52 1796.81 泰国 1834.18 26.12 +1.44 +4.59 1753.71 印尼 6554.67 -65.13 -0.98 +3.13 6355.65 菲律宾 8499.98 32.42 +0.38 -0.68 8558.42 越南 1114.53 11.68 +1.06 +13.24 984.24 (完) (编译 张明钧/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦)