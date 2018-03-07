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亚洲
March 7, 2018 / 10:23 AM / a day ago

东南亚股市：多数收跌追随亚洲市场走势，印尼股市大跌2%

2 分钟阅读

    路透3月7日 - 多数东南亚股市周三收跌，追随整体亚洲市场疲势，
其中印尼股市挫跌2%，创下近四个月来最大跌幅。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌0.6%，此前倡
言自由贸易的美国白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，有关特朗普推行保
护主义关税、以及爆发贸易战风险的担忧再起
    
    印尼股市       连续四个交易日下挫，金融类和消费品类股领跌。A
stra International          下跌2.8%，丁香烟制造商Hanjaya Mandal
a Sampoerna          因年度获利下滑而挫跌4.3%。

    印尼中亚银行(Bank Central Asia)         收低0.8%，该行周四将公布财报。
    
    印尼流动性最佳45档股票指数         大跌2.3%，创下逾两个月来最低收位。
    
    新加坡股市      收盘下跌超过1%，星国前三大银行成为大盘最大拖累。
    
    马来西亚股市       四个交易日以来第三个交易日下跌，铝贸易商Press Metal Alumi
nium          及金融服务业者CIMB Group Holdings         领跌。

    马来西亚央行周三如预期维持关键利率不变，因核心通胀仍受到控制，而强劲的增长步
伐料将放缓。            
    
    泰国股市       跌势延续至第六个交易日，创下2017年5月以来最长连跌纪录，能源和
材料股跌幅居前。泰国国家石油(PTT)        大跌2.2%，PTT Global Chemical <PTTGC.BK
>重挫4.4%。
    
    菲律宾股市      中止五日跌势收高0.5%，收盘前受到一些买盘拉抬。    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 444.75    -4.21   -0.94   +2.27   434.88
    新加坡                            3450.69   -41.23   -1.18   +1.40  3402.92
    马来西亚                          1837.90   -10.47   -0.57   +2.29  1796.81
    泰国                              1781.64   -17.42   -0.97   +1.59  1753.71
    印尼                              6368.27  -131.84   -2.03   +0.20  6355.65
    菲律宾                            8404.69    44.47   +0.53   -1.80  8558.42
    越南                              1112.26    -8.03   -0.72  +13.01   984.24
    (完) (编译/审校 王琛/张明钧/艾茂林)
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