东南亚股市：多数收跌追随亚洲市场走势，印尼股市大跌2%

路透3月7日 - 多数东南亚股市周三收跌，追随整体亚洲市场疲势， 其中印尼股市挫跌2%，创下近四个月来最大跌幅。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%，此前倡 言自由贸易的美国白宫国家经济委员会主任柯恩辞职，有关特朗普推行保 护主义关税、以及爆发贸易战风险的担忧再起 印尼股市 连续四个交易日下挫，金融类和消费品类股领跌。A stra International 下跌2.8%，丁香烟制造商Hanjaya Mandal a Sampoerna 因年度获利下滑而挫跌4.3%。 印尼中亚银行(Bank Central Asia) 收低0.8%，该行周四将公布财报。 印尼流动性最佳45档股票指数 大跌2.3%，创下逾两个月来最低收位。 新加坡股市 收盘下跌超过1%，星国前三大银行成为大盘最大拖累。 马来西亚股市 四个交易日以来第三个交易日下跌，铝贸易商Press Metal Alumi nium 及金融服务业者CIMB Group Holdings 领跌。 马来西亚央行周三如预期维持关键利率不变，因核心通胀仍受到控制，而强劲的增长步 伐料将放缓。 泰国股市 跌势延续至第六个交易日，创下2017年5月以来最长连跌纪录，能源和 材料股跌幅居前。泰国国家石油(PTT) 大跌2.2%，PTT Global Chemical <PTTGC.BK >重挫4.4%。 菲律宾股市 中止五日跌势收高0.5%，收盘前受到一些买盘拉抬。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 444.75 -4.21 -0.94 +2.27 434.88 新加坡 3450.69 -41.23 -1.18 +1.40 3402.92 马来西亚 1837.90 -10.47 -0.57 +2.29 1796.81 泰国 1781.64 -17.42 -0.97 +1.59 1753.71 印尼 6368.27 -131.84 -2.03 +0.20 6355.65 菲律宾 8404.69 44.47 +0.53 -1.80 8558.42 越南 1112.26 -8.03 -0.72 +13.01 984.24 (完) (编译/审校 王琛/张明钧/艾茂林)