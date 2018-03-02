东南亚股市：多数收跌，全球贸易战疑虑打击人气

路透3月2日 - 东南亚股市周五多数收跌，呼应整体亚股走势，美国总统特朗普计划对进口钢材铝材征收高关税的消息，引发全球贸易战疑虑。 美股周四大跌后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 挫跌1.1%。 “这项举动是否预示美国走上调高关税之路仍有不确定性，我们预期风险偏好暂时将保持脆弱，”瑞穗银行一篇报告称。 瑞穗称，若对美国的钢铁供给转向其它地区，将可能降低全球钢铁价格，而这有助于东盟国家，因这一地 区位居全球钢铁进口最多的国家之列。 菲律宾股市 一度下跌1.5%，随后有所回升，盘终小跌。不过还是创下10周最低收位。 新加坡股市 下跌1%，受金融股拖累最大。星展集团控股 下跌1.4%至逾两周最低收盘水准 ，大华银行 则下跌1%。 泰国股市 下跌1%，录得逾三周最大跌幅。稍早的数据显示该国2月通胀年率下降且不及预期，保持 在央行目标水准下方。 印尼股市 下跌0.4%，马来西亚股市 下跌0.3%。 印尼棕榈油厂商Salim Ivomas Pratama Tbk PT 暴跌7.2%，创下逾两年半最大单日百分比降幅。 本周新加坡股市累计下跌1.5%，印尼股市累计下跌0.6%，越南股市则累计上涨1.7%。 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 451.56 -2.10 -0.46 +3.84 434.88 新加坡 3479.20 -34.65 -0.99 +2.24 3402.92 马来西亚 1856.07 -4.79 -0.26 +3.30 1796.81 泰国 1811.98 -18.15 -0.99 +3.32 1753.71 印尼 6582.32 -23.74 -0.36 +3.57 6355.65 菲律宾 8458.57 -7.20 -0.09 -1.17 8558.42 越南 1121.21 5.42 +0.49 +13.92 984.24 (完)