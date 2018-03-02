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亚洲
March 2, 2018 / 10:37 AM / 2 days ago

东南亚股市：多数收跌，全球贸易战疑虑打击人气

2 分钟阅读

    路透3月2日 - 东南亚股市周五多数收跌，呼应整体亚股走势，美国总统特朗普计划对进口钢材铝材征收高关税的消息，引发全球贸易战疑虑。
    
    美股周四大跌后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               挫跌1.1%。
    
    “这项举动是否预示美国走上调高关税之路仍有不确定性，我们预期风险偏好暂时将保持脆弱，”瑞穗银行一篇报告称。

    瑞穗称，若对美国的钢铁供给转向其它地区，将可能降低全球钢铁价格，而这有助于东盟国家，因这一地
区位居全球钢铁进口最多的国家之列。
    
    菲律宾股市      一度下跌1.5%，随后有所回升，盘终小跌。不过还是创下10周最低收位。
    
    新加坡股市      下跌1%，受金融股拖累最大。星展集团控股         下跌1.4%至逾两周最低收盘水准
，大华银行         则下跌1%。
    
    泰国股市       下跌1%，录得逾三周最大跌幅。稍早的数据显示该国2月通胀年率下降且不及预期，保持
在央行目标水准下方。
    
    印尼股市       下跌0.4%，马来西亚股市       下跌0.3%。
    
    印尼棕榈油厂商Salim Ivomas Pratama Tbk PT         暴跌7.2%，创下逾两年半最大单日百分比降幅。
    
    本周新加坡股市累计下跌1.5%，印尼股市累计下跌0.6%，越南股市则累计上涨1.7%。
    
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 451.56    -2.10   -0.46   +3.84   434.88
    新加坡                            3479.20   -34.65   -0.99   +2.24  3402.92
    马来西亚                          1856.07    -4.79   -0.26   +3.30  1796.81
    泰国                              1811.98   -18.15   -0.99   +3.32  1753.71
    印尼                              6582.32   -23.74   -0.36   +3.57  6355.65
    菲律宾                            8458.57    -7.20   -0.09   -1.17  8558.42
    越南                              1121.21     5.42   +0.49  +13.92   984.24
    (完)
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