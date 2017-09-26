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东南亚股市：多数收跌，受围绕朝鲜局势的担忧打压
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#亚洲
2017年9月26日 / 上午10点28分 / 25 天内

东南亚股市：多数收跌，受围绕朝鲜局势的担忧打压

2 分钟阅读

    路透9月26日 - 除泰国股市以外的东南亚股市周二全部收跌，朝鲜半岛局势升级，黄金和日圆等避险资产获得投资者青睐。
    
    朝鲜外务相李勇浩称，特朗普周六发布的推文相当于宣战。特朗普在推文中称，如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。            
    
    “眼下朝鲜紧张局势将持续损及地区性市场，由于缺少调停因素，我们将继续看到地区性市场走弱，”马尼拉的Asiasec Equities分析师Manny Cruz说道。

    亚股走软，因朝鲜半岛紧张局势升级，而且投资者在等待有关美国货币政策前景的新线
索。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦定于周二1645GMT就“增长前景：重新评估
基本面”发表演说。投资者将仔细分析她的言论，以寻找有关美联储是否会按计划在12月升
息的线索。           
    
    东南亚，菲律宾市场      下滑0.9%至一周最低收位，该市场已是三连跌。
    
    印尼市场       跌0.5%，收于近两周最低。印尼人民银行         跌0.8%。
    
    泰国股市       涨0.1%，能源股涨势带来助益。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 405.99    -1.72   -0.42  +16.14   349.57
    新加坡                            3212.04    -3.87   -0.12  +11.50  2880.76
    马来西亚                          1765.59    -3.55   -0.20   +7.54  1641.73
    泰国                              1669.75     2.16   +0.13   +8.22  1542.94
    印尼                              5863.96   -30.65   -0.52  +10.71  5296.71
    菲律宾                            8170.14   -74.59   -0.90  +19.44  6840.64
    越南                               805.35    -0.23   -0.03  +21.13   664.87
    (完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 刘秀红/高琦)

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