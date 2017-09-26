东南亚股市：多数收跌，受围绕朝鲜局势的担忧打压

路透9月26日 - 除泰国股市以外的东南亚股市周二全部收跌，朝鲜半岛局势升级，黄金和日圆等避险资产获得投资者青睐。 朝鲜外务相李勇浩称，特朗普周六发布的推文相当于宣战。特朗普在推文中称，如果李勇浩和朝鲜领导人金正恩将威胁付诸行动，那么他们“就时日不多了”。 “眼下朝鲜紧张局势将持续损及地区性市场，由于缺少调停因素，我们将继续看到地区性市场走弱，”马尼拉的Asiasec Equities分析师Manny Cruz说道。 亚股走软，因朝鲜半岛紧张局势升级，而且投资者在等待有关美国货币政策前景的新线 索。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦定于周二1645GMT就“增长前景：重新评估 基本面”发表演说。投资者将仔细分析她的言论，以寻找有关美联储是否会按计划在12月升 息的线索。 东南亚，菲律宾市场 下滑0.9%至一周最低收位，该市场已是三连跌。 印尼市场 跌0.5%，收于近两周最低。印尼人民银行 跌0.8%。 泰国股市 涨0.1%，能源股涨势带来助益。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 405.99 -1.72 -0.42 +16.14 349.57 新加坡 3212.04 -3.87 -0.12 +11.50 2880.76 马来西亚 1765.59 -3.55 -0.20 +7.54 1641.73 泰国 1669.75 2.16 +0.13 +8.22 1542.94 印尼 5863.96 -30.65 -0.52 +10.71 5296.71 菲律宾 8170.14 -74.59 -0.90 +19.44 6840.64 越南 805.35 -0.23 -0.03 +21.13 664.87 (完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 刘秀红/高琦)