东南亚股市：多数收跌，因美朝紧张局势打击风险资产

路透8月9日 - 多数东南亚股市周三收跌，因美国与朝鲜紧张关系升级，投资人买入避险资产。 朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。 美国公债、黄金和日圆在亚洲早盘上涨。金价上涨，日圆兑美元触及八周高点，兑其他货币也全线上涨。 “各市场基本上反映了昨夜特朗普讲话后的美国市场表现，”马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin称。 越南股市 下跌2.3%，创九个月来最大单日跌幅，受金融和消费必需品类股的拖累。 泰国股市 最高跌0.5%，受累于工业股跌势。 马来西亚股市 小跌，工业和非必需消费品类股下挫。 印尼股市 上涨0.2%，材料和金融类股构成支撑。 新加坡股市 逢假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 399.72 -1.05 -0.26 +14.35 349.57 马来西亚 1777.94 -3.71 -0.21 +8.30 1641.73 泰国 1571.51 -5.93 -0.38 +1.85 1542.94 印尼 5824.01 13.44 +0.23 +9.96 5296.71 菲律宾 7985.83 -0.68 -0.01 +16.74 6840.64 越南 773.66 -17.91 -2.26 +16.36 664.87 (完) (编译/审校 李春喜/王兴亚/艾茂林)