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东南亚股市：多数收跌，因美朝紧张局势打击风险资产
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2017年8月9日 / 上午10点21分 / 5 天内

东南亚股市：多数收跌，因美朝紧张局势打击风险资产

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月9日 - 多数东南亚股市周三收跌，因美国与朝鲜紧张关系升级，投资人买入避险资产。
    
    朝鲜(北韩)周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。            
    
    美国公债、黄金和日圆在亚洲早盘上涨。金价上涨，日圆兑美元触及八周高点，兑其他货币也全线上涨。

    “各市场基本上反映了昨夜特朗普讲话后的美国市场表现，”马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin称。
    
    越南股市      下跌2.3%，创九个月来最大单日跌幅，受金融和消费必需品类股的拖累。
    
    泰国股市       最高跌0.5%，受累于工业股跌势。
    
    马来西亚股市       小跌，工业和非必需消费品类股下挫。
    
    印尼股市       上涨0.2%，材料和金融类股构成支撑。
    
    新加坡股市      逢假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 399.72    -1.05   -0.26  +14.35   349.57
    马来西亚                          1777.94    -3.71   -0.21   +8.30  1641.73
    泰国                              1571.51    -5.93   -0.38   +1.85  1542.94
    印尼                              5824.01    13.44   +0.23   +9.96  5296.71
    菲律宾                            7985.83    -0.68   -0.01  +16.74  6840.64
    越南                               773.66   -17.91   -2.26  +16.36   664.87
    (完) (编译/审校 李春喜/王兴亚/艾茂林)

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