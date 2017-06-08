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东南亚股市：多数收跌，投资者等待全球重磅事件
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2017年6月8日 / 上午10点24分 / 2 个月前

东南亚股市：多数收跌，投资者等待全球重磅事件

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月8日 - 多数东南亚股市周四下跌，投资者未理会利好的中国贸易数据，在英国大选、欧洲央行举行政策会议和前美国FBI局长科米国会作证前谨慎行事。
    
    科米将在今日稍晚接受议员的盘问，他之前指控美国总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016年美国总统大选。
    
    海关总署周四公布，以美元计价5月出口同比增长8.7%，进口同比增长14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。但分析师预计中国经济在这一年中将因政策收紧而丧失动能。
    
    马尼拉Asiasec Equities Inc的分析师Manny Cruz说，东南亚股市目前可能未对中国数据作出反应，因为
在等候全球重大事件的结果。
    
    但他补充说，该数据近期将鼓舞人民币和其他新兴亚币的走势。
    
    菲律宾股市      收跌近0.6%，盘初曾触及近10个月最高位。工业和电信类股拖累大盘。
    
    印尼股市       跌0.3%，印尼人民银行         下挫1.8%。
    
    另一方面，新加坡股市      中止三日连跌，工业和地产股领涨。
    
    泰国股市       小涨，马来西亚股市       几近持平。    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.50    -0.46   -0.12  +12.85   349.57
    新加坡                            3237.05     6.56   +0.20  +12.37  2880.76
    马来西亚                          1785.57    -0.35   -0.02   +8.76  1641.73
    泰国                              1570.28     3.70   +0.24   +1.77  1542.94
    印尼                              5702.92   -14.40   -0.25   +7.67  5296.71
    菲律宾                            7958.63   -43.69   -0.55  +16.34  6840.64
    越南                               750.13    -3.33   -0.44  +12.82   664.87
    (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 王颖/于春红)

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