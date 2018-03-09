东南亚股市：多数收跌，泰国股市遭遇2013年8月以来最长连跌期

路透3月9日 - 多数东南亚股市周五收跌，泰国股市更是录得2013年8月以来最长连跌期。投资者在等待稍晚美国非农就业数据，以寻找有关美国升息步伐的线索。 “多数(东南亚)股市将从美联储对非农就业数据作何反应中寻找进一步方向，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。 泰国股市 连续第八个交易日下跌，受能源类股下跌拖累。Energy Absolute 跌8.1%；Gulf Energy Development 跌6.3%。 泰国股市周线下跌2%，此前三周周线皆上涨。 印尼股市 下跌，六个交易日以来有五个交易日下跌，消费股领跌；印尼联合利 华(Unilever Indonesia) 以及媒体业者Elang Mahkota 对指数构成最大 拖累。 印尼股市周线下跌2.3%，创2016年12月以来最大周线跌幅。 菲律宾股市 小跌，Ayala Corp 的跌势盖过SM Prime Holdings 的上涨。大盘股指周线下跌1%，为连续第三周下跌。 不过亚洲股市整体持坚，因朝鲜核问题僵局有望突破的希望提高。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.09 0.02 +0.00 +2.81 434.88 新加坡 3485.57 5.13 +0.15 +2.43 3402.92 马来西亚 1843.92 4.30 +0.23 +2.62 1796.81 泰国 1775.37 -3.53 -0.20 +1.24 1753.71 印尼 6433.32 -9.70 -0.15 +1.22 6355.65 菲律宾 8372.51 -9.34 -0.11 -2.17 8558.42 越南 1123.41 -0.74 -0.07 +14.14 984.24 (完) (编译 刘秀红/张明钧;审校 孙茉莉/白云)