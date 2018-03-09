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亚洲
March 9, 2018 / 10:32 AM / a day ago

东南亚股市：多数收跌，泰国股市遭遇2013年8月以来最长连跌期

2 分钟阅读

    路透3月9日 - 多数东南亚股市周五收跌，泰国股市更是录得2013年8月以来最长连跌期。投资者在等待稍晚美国非农就业数据，以寻找有关美国升息步伐的线索。
    
    “多数(东南亚)股市将从美联储对非农就业数据作何反应中寻找进一步方向，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。
    
    泰国股市       连续第八个交易日下跌，受能源类股下跌拖累。Energy Absolute        跌8.1%；Gulf Energy Development          跌6.3%。

    泰国股市周线下跌2%，此前三周周线皆上涨。
    
    印尼股市       下跌，六个交易日以来有五个交易日下跌，消费股领跌；印尼联合利
华(Unilever Indonesia)         以及媒体业者Elang Mahkota          对指数构成最大
拖累。
    
    印尼股市周线下跌2.3%，创2016年12月以来最大周线跌幅。

    菲律宾股市      小跌，Ayala Corp        的跌势盖过SM Prime Holdings         
的上涨。大盘股指周线下跌1%，为连续第三周下跌。
    
    不过亚洲股市整体持坚，因朝鲜核问题僵局有望突破的希望提高。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 447.09     0.02   +0.00   +2.81   434.88
    新加坡                            3485.57     5.13   +0.15   +2.43  3402.92
    马来西亚                          1843.92     4.30   +0.23   +2.62  1796.81
    泰国                              1775.37    -3.53   -0.20   +1.24  1753.71
    印尼                              6433.32    -9.70   -0.15   +1.22  6355.65
    菲律宾                            8372.51    -9.34   -0.11   -2.17  8558.42
    越南                              1123.41    -0.74   -0.07  +14.14   984.24
    (完) (编译 刘秀红/张明钧;审校 孙茉莉/白云)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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