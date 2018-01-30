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January 30, 2018 / 10:01 AM / in a day

东南亚股市：多数收跌，菲律宾和印尼股市各跌逾1%

2 分钟阅读

    路透1月30日 - 多数东南亚股市周二追随整体亚洲股市收低。这些股市自纪录高位回落，因全球债券收益率上涨打压了对高风险资产的兴趣，菲律宾和印尼股市各跌逾1%。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌1.3%，前一交易日触及纪录高位。
    
    美国10年期公债收益率           触及2014年4月以来最高，日债收益率也创下六个半月高位，此前欧债收益率受到围绕欧洲央行刺激计划终结的预期提振而跳涨。

    “有一些打压人气的因素。收益率上涨难以忽视，因而遏制投资者人气，”Oanda驻新加坡的亚太区交易主管Stephen Innes说。
    
    “此外，投资者知道前方有很多财报和美国经济数据风险，所以汇市的一些紧张情绪波及到了股市。”
    
    菲律宾股市      跌1.6%至逾一周最低收位，工业、房地产和金融股压低大盘。
    
    印尼股市       也跌1.6%至一周收盘低位，大盘全线遭抛。
    
    新加坡股市      收低0.8%，至1月18日以来最低位，金融和工业股拖低指标股指。
    
    泰国股市       收低0.6%，受能源、房地产和金融股打压。
    
    马来西亚       和越南股市      收平盘。
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 461.90    -5.28   -1.13   +6.21   434.88
    新加坡                            3548.74   -28.33   -0.79   +4.29  3402.92
    马来西亚                          1868.58    -1.94   -0.10   +3.99  1796.81
    泰国                              1826.61   -10.88   -0.59   +4.16  1753.71
    印尼                              6575.49  -105.13   -1.57   +3.46  6355.65
    菲律宾                            8910.48  -148.14   -1.64   +4.11  8558.42
    越南                              1110.56     0.76   +0.07  +12.83   984.24
    (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 王洋/王兴亚)
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