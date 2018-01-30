东南亚股市：多数收跌，菲律宾和印尼股市各跌逾1%

路透1月30日 - 多数东南亚股市周二追随整体亚洲股市收低。这些股市自纪录高位回落，因全球债券收益率上涨打压了对高风险资产的兴趣，菲律宾和印尼股市各跌逾1%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌1.3%，前一交易日触及纪录高位。 美国10年期公债收益率 触及2014年4月以来最高，日债收益率也创下六个半月高位，此前欧债收益率受到围绕欧洲央行刺激计划终结的预期提振而跳涨。 “有一些打压人气的因素。收益率上涨难以忽视，因而遏制投资者人气，”Oanda驻新加坡的亚太区交易主管Stephen Innes说。 “此外，投资者知道前方有很多财报和美国经济数据风险，所以汇市的一些紧张情绪波及到了股市。” 菲律宾股市 跌1.6%至逾一周最低收位，工业、房地产和金融股压低大盘。 印尼股市 也跌1.6%至一周收盘低位，大盘全线遭抛。 新加坡股市 收低0.8%，至1月18日以来最低位，金融和工业股拖低指标股指。 泰国股市 收低0.6%，受能源、房地产和金融股打压。 马来西亚 和越南股市 收平盘。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 461.90 -5.28 -1.13 +6.21 434.88 新加坡 3548.74 -28.33 -0.79 +4.29 3402.92 马来西亚 1868.58 -1.94 -0.10 +3.99 1796.81 泰国 1826.61 -10.88 -0.59 +4.16 1753.71 印尼 6575.49 -105.13 -1.57 +3.46 6355.65 菲律宾 8910.48 -148.14 -1.64 +4.11 8558.42 越南 1110.56 0.76 +0.07 +12.83 984.24 (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 王洋/王兴亚)