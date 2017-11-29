东南亚股市：多数收跌，菲律宾股市连续第三日下滑

路透11月29日 - 大多数东南亚股市周三收跌，朝鲜(北韩)再度试射导弹打击投资者信心。菲律宾股市连续第三日下滑，工业和地产股下跌。 朝鲜官方媒体周三称，该国成功发射名为“火星-15”的新型洲际弹道导弹，射程可覆盖美国全境。 菲律宾股市 收跌0.5%，Ayala Land 和Aboitiz Equity Ventures Inc 领跌，跌幅分别为2.7%和4.7%。 美国可能会减税的前景打压菲律宾的服务外包公司，因这可能会削减该行业的就业岗位。 “减税有可能威胁知识流程外包行业。如果美国的公司税下调，这些流程的一部分可能会回流到美国，”RCBC Securities分析师 Fio Dejesus说。 新加坡股市 小跌0.1%，盘中呈现区间震荡走势，地产和工业股表现不佳对大盘构成压力。 印尼股市 收跌0.2%，受日常消费品和金融股疲势拖累。 马来西亚股市 收高约0.4%，受公用事业类股涨势的扶助。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 424.67 0.79 +0.19 +21.48 349.57 新加坡 3438.99 -3.36 -0.10 +19.38 2880.76 马来西亚 1720.38 5.96 +0.35 +4.79 1641.73 泰国 1705.33 -1.19 -0.07 +10.52 1542.94 印尼 6061.37 -9.35 -0.15 +14.44 5296.71 菲律宾 8254.03 -37.85 -0.46 +20.66 6840.64 越南 952.14 10.93 +1.16 +43.21 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)