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东南亚股市：多数收跌，菲律宾股市连续第三日下滑
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#亚洲
2017年11月29日 / 上午11点17分 / 2 天前

东南亚股市：多数收跌，菲律宾股市连续第三日下滑

2 分钟阅读

    路透11月29日 - 大多数东南亚股市周三收跌，朝鲜(北韩)再度试射导弹打击投资者信心。菲律宾股市连续第三日下滑，工业和地产股下跌。
    
    朝鲜官方媒体周三称，该国成功发射名为“火星-15”的新型洲际弹道导弹，射程可覆盖美国全境。            
    
    菲律宾股市      收跌0.5%，Ayala Land         和Aboitiz Equity Ventures Inc        领跌，跌幅分别为2.7%和4.7%。
    
    美国可能会减税的前景打压菲律宾的服务外包公司，因这可能会削减该行业的就业岗位。
    
    “减税有可能威胁知识流程外包行业。如果美国的公司税下调，这些流程的一部分可能会回流到美国，”RCBC Securities分析师 Fio Dejesus说。
    
    新加坡股市      小跌0.1%，盘中呈现区间震荡走势，地产和工业股表现不佳对大盘构成压力。
    
    印尼股市       收跌0.2%，受日常消费品和金融股疲势拖累。
    
    马来西亚股市       收高约0.4%，受公用事业类股涨势的扶助。    

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 424.67     0.79   +0.19  +21.48   349.57
    新加坡                            3438.99    -3.36   -0.10  +19.38  2880.76
    马来西亚                          1720.38     5.96   +0.35   +4.79  1641.73
    泰国                              1705.33    -1.19   -0.07  +10.52  1542.94
    印尼                              6061.37    -9.35   -0.15  +14.44  5296.71
    菲律宾                            8254.03   -37.85   -0.46  +20.66  6840.64
    越南                               952.14    10.93   +1.16  +43.21   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 于春红)

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