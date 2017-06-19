东南亚股市：多数收高受风险偏好升温提振，越南股市触及九年高位

路透6月19日 - 多数东南亚股市周一收高，受到风险偏好升温提振，因投资者已消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息决定。越南股市刷新九年收盘高位。 菲律宾股市 领涨区域股市，录得两周最大盘中涨幅。 “我认为随着央行事件的尘埃落定，市场又回到倾向追逐风险，”雅加达Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim称。 “(主要)央行事件结束了，欧洲央行和美联储未给市场带来太多意外，这实际上令人松了口气。欧洲央行和美联储的前瞻指引符合预期。” 菲律宾股市收高0.8%，此前创下6月5日以来盘中最大涨幅。 新加坡股市涨0.5%，大华银行 和星展集团 领涨。 越南股市涨0.7%，触及2008年2月以来最高收位。 马来西亚股市跌0.1%，受金融和必需性消费类股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.48 1.35 +0.34 +13.13 349.57 新加坡 3247.18 15.74 +0.49 +12.72 2880.76 马来西亚 1788.90 -2.41 -0.13 +8.96 1641.73 泰国 1581.14 4.56 +0.29 +2.48 1542.94 印尼 5741.91 18.27 +0.32 +8.41 5296.71 菲律宾 7943.75 61.53 +0.78 +16.13 6840.64 越南 766.83 5.59 +0.73 +15.34 664.87 (完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 蔡美珍)