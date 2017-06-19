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东南亚股市：多数收高受风险偏好升温提振，越南股市触及九年高位
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2017年6月19日 / 上午10点32分 / 2 个月前

东南亚股市：多数收高受风险偏好升温提振，越南股市触及九年高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月19日 - 多数东南亚股市周一收高，受到风险偏好升温提振，因投资者已消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息决定。越南股市刷新九年收盘高位。
    
    菲律宾股市      领涨区域股市，录得两周最大盘中涨幅。
    
    “我认为随着央行事件的尘埃落定，市场又回到倾向追逐风险，”雅加达Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim称。

    “(主要)央行事件结束了，欧洲央行和美联储未给市场带来太多意外，这实际上令人松了口气。欧洲央行和美联储的前瞻指引符合预期。”
    
    菲律宾股市收高0.8%，此前创下6月5日以来盘中最大涨幅。
    
    新加坡股市涨0.5%，大华银行         和星展集团         领涨。
    
    越南股市涨0.7%，触及2008年2月以来最高收位。
    
    马来西亚股市跌0.1%，受金融和必需性消费类股拖累。

                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 395.48     1.35   +0.34  +13.13   349.57
    新加坡                            3247.18    15.74   +0.49  +12.72  2880.76
    马来西亚                          1788.90    -2.41   -0.13   +8.96  1641.73
    泰国                              1581.14     4.56   +0.29   +2.48  1542.94
    印尼                              5741.91    18.27   +0.32   +8.41  5296.71
    菲律宾                            7943.75    61.53   +0.78  +16.13  6840.64
    越南                               766.83     5.59   +0.73  +15.34   664.87
    (完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 蔡美珍)

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