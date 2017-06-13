东南亚股市：多数收高等待美联储会议；越南股市创九年高点

路透6月13日 - 东南亚股市周二多数收高，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开政策会议前，投资者采取谨慎乐观态度。此次会议可能提供有关未来几个月升息步伐的线索。 上周对100名分析师的调查显示，美联储几乎肯定会在6月13-14日的会议上将利率提高25个基点至1.00-1.25%。 不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。 “在联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前，预计亚股将持续审慎观望 ，”华侨银行一份报告称。 油价上扬亦支撑亚股正面人气。 越南股市 延续涨势，创逾九年来最高收位，受金融及产业股支 撑。 新加坡股市 收复上日跌幅，三大银行涨势提振大盘。 印尼股市 小涨，由必需性消费类股领涨。 菲律宾股市 收低，受地产股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.30 0.95 +0.24 +13.08 349.57 新加坡 3257.52 9.18 +0.28 +13.08 2880.76 马来西亚 1784.44 -4.45 -0.25 +8.69 1641.73 泰国 1572.36 8.55 +0.55 +1.91 1542.94 印尼 5707.65 16.21 +0.28 +7.76 5296.71 菲律宾 7917.89 -72.35 -0.91 +15.75 6840.64 越南 756.89 5.80 +0.77 +13.84 664.87 (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王颖/孙茉莉)