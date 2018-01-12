东南亚股市：多数收高，中国贸易数据强劲提振市场人气

路透1月12日 - 东南亚多数股市周五追随亚股涨势收高，其中泰国股市领涨，中国贸易 数据强劲，以及美国企业财报季之前的乐观情绪，均提振了人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在连续两日下跌后上扬0.8%，此前数 据显示2017年中国以人民币计价出口增长10.8%。 泰国股市 收涨0.4%，此前一度触及1,816.81点纪录高位，受金融类和公用事业 类股的涨势提振。泰国汇商银行(SCB) 涨2.6%，Gulf Energy Development PCL <G ULF.BK>则劲扬9.3%至纪录高位。 泰国股市本周收高1%，为连续第七周上涨。 菲律宾股市 回吐早先涨幅收平，地产类股的涨幅被消费品类股的跌幅抵消。该股 市为连续第六周收高。 新加坡股市 终结两日连涨，收高0.2%，此前数据显示新加坡11月零售销售按年跳 涨至近两年最高，提振了市场人气。 工业类和金融类股收高，大盘表现最优者SATS Ltd 上涨2.9%。 新加坡股市本周上扬0.9%，为连续第三周上涨。 越南股市 收涨0.2%，地产类股领涨。本周越南股市连续第四周上涨，周线涨幅为 3.7%。 印尼股市 则逆转涨势收低0.3%，但本周周线仍微幅收涨。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 452.28 2.21 +0.49 +4.00 434.88 新加坡 3520.56 7.88 +0.22 +3.46 3402.92 马来西亚 1822.67 5.79 +0.32 +1.44 1796.81 泰国 1810.19 7.39 +0.41 +3.22 1753.71 印尼 6370.07 -16.27 -0.25 +0.23 6355.65 菲律宾 8814.62 1.37 +0.02 +2.99 8558.42 越南 1050.11 1.94 +0.19 +6.69 984.24 (完) (编译 王琛；审校 李春喜)