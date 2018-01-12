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东南亚股市：多数收高，中国贸易数据强劲提振市场人气
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#亚洲
January 12, 2018 / 11:07 AM / 更新于 17 hours ago

东南亚股市：多数收高，中国贸易数据强劲提振市场人气

2 分钟阅读

    路透1月12日 - 东南亚多数股市周五追随亚股涨势收高，其中泰国股市领涨，中国贸易
数据强劲，以及美国企业财报季之前的乐观情绪，均提振了人气。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                在连续两日下跌后上扬0.8%，此前数
据显示2017年中国以人民币计价出口增长10.8%。            
    
    泰国股市       收涨0.4%，此前一度触及1,816.81点纪录高位，受金融类和公用事业
类股的涨势提振。泰国汇商银行(SCB)         涨2.6%，Gulf Energy Development PCL <G
ULF.BK>则劲扬9.3%至纪录高位。
    
    泰国股市本周收高1%，为连续第七周上涨。
    
    菲律宾股市      回吐早先涨幅收平，地产类股的涨幅被消费品类股的跌幅抵消。该股
市为连续第六周收高。
    
    新加坡股市      终结两日连涨，收高0.2%，此前数据显示新加坡11月零售销售按年跳
涨至近两年最高，提振了市场人气。
    
    工业类和金融类股收高，大盘表现最优者SATS Ltd          上涨2.9%。
    
    新加坡股市本周上扬0.9%，为连续第三周上涨。
    
    越南股市      收涨0.2%，地产类股领涨。本周越南股市连续第四周上涨，周线涨幅为
3.7%。
    
    印尼股市       则逆转涨势收低0.3%，但本周周线仍微幅收涨。    
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 452.28     2.21   +0.49   +4.00   434.88
    新加坡                            3520.56     7.88   +0.22   +3.46  3402.92
    马来西亚                          1822.67     5.79   +0.32   +1.44  1796.81
    泰国                              1810.19     7.39   +0.41   +3.22  1753.71
    印尼                              6370.07   -16.27   -0.25   +0.23  6355.65
    菲律宾                            8814.62     1.37   +0.02   +2.99  8558.42
    越南                              1050.11     1.94   +0.19   +6.69   984.24
    (完) (编译 王琛；审校 李春喜)

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