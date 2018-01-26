东南亚股市：多数收高，印尼和菲律宾股市创最高纪录收位

路透1月26日 - 东南亚股市周五多数收高，与亚洲其它股市走势一致。印尼股市 得益于通讯类和金融类股的上涨而收在纪录高位，菲律宾股市 受工业类股提振亦收升。 亚股周五连续第11个交易日上涨。在美国总统特朗普称希望美元走强后，备受打压的美元收复部分失地。 印尼股市 攀升0.7%，本周累计上涨2.6%。 菲律宾股市 创纪录收盘高位，本周累计上涨1.4%。 越南股市 涨1%，创2007年3月以来最高收盘位，受金融和公用事业股驱动。 马来西亚股市 收于两年多高位，连续第九周上涨，金融和消费必需品类股领涨 。 泰国股市 涨0.5%，受材料和能源股提振。 新加坡股市 跌0.2%，金融股跌势抵消了地产类股上涨的影响。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 467.66 2.56 +0.55 +7.54 434.88 新加坡 3567.14 -5.48 -0.15 +4.83 3402.92 马来西亚 1853.92 8.06 +0.44 +3.18 1796.81 泰国 1828.88 9.59 +0.53 +4.29 1753.71 印尼 6660.62 45.29 +0.68 +4.80 6355.65 菲律宾 9041.20 42.03 +0.47 +5.64 8558.42 越南 1115.64 11.07 +1.00 +13.35 984.24 (完) (编译 王琛/王灿；审校 高琦/艾茂林)