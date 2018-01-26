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January 26, 2018 / 10:20 AM / in 3 days

东南亚股市：多数收高，印尼和菲律宾股市创最高纪录收位

2 分钟阅读

    路透1月26日 - 东南亚股市周五多数收高，与亚洲其它股市走势一致。印尼股市       得益于通讯类和金融类股的上涨而收在纪录高位，菲律宾股市      受工业类股提振亦收升。
    
    亚股周五连续第11个交易日上涨。在美国总统特朗普称希望美元走强后，备受打压的美元收复部分失地。
    
    印尼股市       攀升0.7%，本周累计上涨2.6%。

    菲律宾股市      创纪录收盘高位，本周累计上涨1.4%。

    越南股市      涨1%，创2007年3月以来最高收盘位，受金融和公用事业股驱动。

    马来西亚股市       收于两年多高位，连续第九周上涨，金融和消费必需品类股领涨
。

    泰国股市       涨0.5%，受材料和能源股提振。

    新加坡股市      跌0.2%，金融股跌势抵消了地产类股上涨的影响。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 467.66     2.56   +0.55   +7.54   434.88
    新加坡                            3567.14    -5.48   -0.15   +4.83  3402.92
    马来西亚                          1853.92     8.06   +0.44   +3.18  1796.81
    泰国                              1828.88     9.59   +0.53   +4.29  1753.71
    印尼                              6660.62    45.29   +0.68   +4.80  6355.65
    菲律宾                            9041.20    42.03   +0.47   +5.64  8558.42
    越南                              1115.64    11.07   +1.00  +13.35   984.24
    (完) (编译 王琛/王灿；审校 高琦/艾茂林)
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