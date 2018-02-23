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亚洲
February 23, 2018 / 10:18 AM / a day ago

东南亚股市：多数收高，对美国加快升息步伐担忧降温

2 分钟阅读

    路透2月23日 - 多数东南亚市场周五收高，追随亚洲其他市场走势，此前来自美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话缓解了对美国更快加息的担忧。
    
    金融股涨势推动新加坡股市      收高1.3%，本周累计上涨2.6%，为逾一年来最佳表现。
    
    大华银行         涨2%，星展集团控股         和华侨银行         均升逾2%，分别至最高纪录收位。

    越南股市      涨2.5%，过去五个交易日中第四天上涨。金融股领涨，越南外贸股份商业银行(Vietcombank)        大涨6.9%，创下纪录最高收位。
    
    越南指标股指周线涨4.1%，是今年以来表现最佳的东南亚股市，年初以来累计涨12.1%。
    
    泰国股市       和印尼股市       分别涨1.1%和0.4%，受全面买盘提振。
    
    但菲律宾股市      跌0.6%，而且触及12月22日以来最低收位，受工业、金融和房地产类股下跌拖累。
    
    菲律宾指标股指周线跌1.7%，是今年以来唯一呈下跌的东南亚市场。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 454.13     4.30   +0.96   +4.43   434.88
    新加坡                            3533.22    44.76   +1.28   +3.83  3402.92
    马来西亚                          1861.50     6.43   +0.35   +3.60  1796.81
    泰国                              1808.06    19.43   +1.09   +3.10  1753.71
    印尼                              6619.80    26.74   +0.41   +4.16  6355.65
    菲律宾                            8467.56   -48.01   -0.56   -1.06  8558.42
    越南                              1102.85    26.82   +2.49  +12.05   984.24
    (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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