东南亚股市：多数收高，对美国加快升息步伐担忧降温

路透2月23日 - 多数东南亚市场周五收高，追随亚洲其他市场走势，此前来自美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话缓解了对美国更快加息的担忧。 金融股涨势推动新加坡股市 收高1.3%，本周累计上涨2.6%，为逾一年来最佳表现。 大华银行 涨2%，星展集团控股 和华侨银行 均升逾2%，分别至最高纪录收位。 越南股市 涨2.5%，过去五个交易日中第四天上涨。金融股领涨，越南外贸股份商业银行(Vietcombank) 大涨6.9%，创下纪录最高收位。 越南指标股指周线涨4.1%，是今年以来表现最佳的东南亚股市，年初以来累计涨12.1%。 泰国股市 和印尼股市 分别涨1.1%和0.4%，受全面买盘提振。 但菲律宾股市 跌0.6%，而且触及12月22日以来最低收位，受工业、金融和房地产类股下跌拖累。 菲律宾指标股指周线跌1.7%，是今年以来唯一呈下跌的东南亚市场。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 454.13 4.30 +0.96 +4.43 434.88 新加坡 3533.22 44.76 +1.28 +3.83 3402.92 马来西亚 1861.50 6.43 +0.35 +3.60 1796.81 泰国 1808.06 19.43 +1.09 +3.10 1753.71 印尼 6619.80 26.74 +0.41 +4.16 6355.65 菲律宾 8467.56 -48.01 -0.56 -1.06 8558.42 越南 1102.85 26.82 +2.49 +12.05 984.24 (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍)