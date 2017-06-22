东南亚股市：多数收高，新加坡及泰国涨幅居前

路透6月22日 - 东南亚股市周四多数上涨，新加坡及泰国股市领涨，但油价跌至数月低点，令投资人信心不稳。 新加坡股市上涨0.4%，金融股贡献多数涨幅，泰国股市收涨0.3%，稍早数据显示，5月出口增幅创52个月以来最大，且高于市场预期。 但在油价走疲之际，东南亚市场仍弥漫审慎气氛。 菲律宾股市收低0.4%，盘中一度下跌0.7%。 菲律宾央行盘后宣布维持利率不变，但央行调降今年通胀率预测，由3.4%降至3.1%。 马来西亚股市收高0.1%，结束连三跌。 印尼股市上涨0.2%。印尼金融市场周五及下周将因公众假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 393.43 0.60 +0.15 +12.55 349.57 新加坡 3215.55 13.78 +0.43 +11.62 2880.76 马来西亚 1777.43 1.86 +0.10 +8.27 1641.73 泰国 1580.91 3.90 +0.25 +2.46 1542.94 印尼 5829.71 11.16 +0.19 +10.06 5296.71 菲律宾 7858.34 -28.03 -0.36 +14.88 6840.64 越南 766.30 -1.11 -0.14 +15.26 664.87 (完) (编译/审校 蔡美珍/张若琪)