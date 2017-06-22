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东南亚股市：多数收高，新加坡及泰国涨幅居前
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2017年6月22日 / 上午11点08分 / 2 个月前

东南亚股市：多数收高，新加坡及泰国涨幅居前

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月22日 - 东南亚股市周四多数上涨，新加坡及泰国股市领涨，但油价跌至数月低点，令投资人信心不稳。
    
    新加坡股市上涨0.4%，金融股贡献多数涨幅，泰国股市收涨0.3%，稍早数据显示，5月出口增幅创52个月以来最大，且高于市场预期。
    
    但在油价走疲之际，东南亚市场仍弥漫审慎气氛。
    
    菲律宾股市收低0.4%，盘中一度下跌0.7%。
    
    菲律宾央行盘后宣布维持利率不变，但央行调降今年通胀率预测，由3.4%降至3.1%。
    
    马来西亚股市收高0.1%，结束连三跌。
    
    印尼股市上涨0.2%。印尼金融市场周五及下周将因公众假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 393.43     0.60   +0.15  +12.55   349.57
    新加坡                            3215.55    13.78   +0.43  +11.62  2880.76
    马来西亚                          1777.43     1.86   +0.10   +8.27  1641.73
    泰国                              1580.91     3.90   +0.25   +2.46  1542.94
    印尼                              5829.71    11.16   +0.19  +10.06  5296.71
    菲律宾                            7858.34   -28.03   -0.36  +14.88  6840.64
    越南                               766.30    -1.11   -0.14  +15.26   664.87
    (完) (编译/审校 蔡美珍/张若琪)

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