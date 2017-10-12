东南亚股市：多数收高，新加坡股市收在八周高位

路透10月12日 - 东南亚股市周四大多上涨，与亚洲市场走势一致，此前美国联邦储备 理事会(美联储/FED)会议记录显示决策官员对通胀持谨慎看法。 美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及 在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。 美股为亚洲市场提供指引。美股周三小幅收高，三大股指刷新收盘纪录，此前有报导称 ，一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人。 新加坡股市 涨0.7%至逾八周来的最高收位，新加坡金管局周五将发布利率决定， 该国第三季GDP数据也将在周五出炉。 菲律宾股市 涨0.5%，创下历史最高收位，权重股SM Investments 和Ayal a Corp 创下记录收位。 印尼股市 攀升0.7%，大盘普遍上扬。Bank Central Asia Tbk PT 涨 幅居前，上涨逾2%触及记录收位。 马来西亚股市 连续第三日下跌，即便此前出炉的数据显示该国8月工业生产以20 15年3月以来最快速度增长。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 413.40 2.29 +0.56 +18.26 349.57 新加坡 3303.09 22.81 +0.70 +14.66 2880.76 马来西亚 1754.00 -3.21 -0.18 +6.84 1641.73 泰国 1712.48 -1.66 -0.10 +10.99 1542.94 印尼 5926.20 43.42 +0.74 +11.88 5296.71 菲律宾 8402.81 44.34 +0.53 +22.84 6840.64 越南 815.87 1.92 +0.24 +22.71 664.87 (完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)