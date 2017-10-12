FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数收高，新加坡股市收在八周高位
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月12日 / 上午10点55分 / 9 天内

东南亚股市：多数收高，新加坡股市收在八周高位

2 分钟阅读

    路透10月12日 - 东南亚股市周四大多上涨，与亚洲市场走势一致，此前美国联邦储备
理事会(美联储/FED)会议记录显示决策官员对通胀持谨慎看法。
    
    美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及
在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。            
    
    美股为亚洲市场提供指引。美股周三小幅收高，三大股指刷新收盘纪录，此前有报导称
，一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人。            
    
    新加坡股市      涨0.7%至逾八周来的最高收位，新加坡金管局周五将发布利率决定，
该国第三季GDP数据也将在周五出炉。
    
    菲律宾股市      涨0.5%，创下历史最高收位，权重股SM Investments        和Ayal
a Corp        创下记录收位。
    
    印尼股市       攀升0.7%，大盘普遍上扬。Bank Central Asia Tbk PT          涨
幅居前，上涨逾2%触及记录收位。
    
    马来西亚股市       连续第三日下跌，即便此前出炉的数据显示该国8月工业生产以20
15年3月以来最快速度增长。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 413.40     2.29   +0.56  +18.26   349.57
    新加坡                            3303.09    22.81   +0.70  +14.66  2880.76
    马来西亚                          1754.00    -3.21   -0.18   +6.84  1641.73
    泰国                              1712.48    -1.66   -0.10  +10.99  1542.94
    印尼                              5926.20    43.42   +0.74  +11.88  5296.71
    菲律宾                            8402.81    44.34   +0.53  +22.84  6840.64
    越南                               815.87     1.92   +0.24  +22.71   664.87
    (完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below