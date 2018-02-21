东南亚股市：多数收高，新加坡股市涨逾1%创2月初以来最高收位

路透2月21日 - 多数东南亚股市周三收高。新加坡股市录得2月初以来最佳收盘水准，金融类股领涨。 其他亚洲股市也上涨，美元反弹，交易商关注焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，以寻找有关美国将来货币收紧步伐的线索。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.9%，创下逾两周最高。 新加坡股市 涨1.1%，星展集团控股 上扬2.8%至纪录收盘高位。 大华银行 与华侨银行 分别涨1.4%和1.3%。 越南股市 结束假期后强势重开，飙升2.6%至2月2日以来最高收位。 马来西亚股市 略收高，印尼股市 跌0.3%。 菲律宾股市 收挫1.3%，中止五连涨。泰国股市 收平。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 453.95 0.94 +0.21 +4.39 434.88 新加坡 3516.23 39.70 +1.14 +3.33 3402.92 马来西亚 1858.17 2.18 +0.12 +3.41 1796.81 泰国 1801.16 0.14 +0.01 +2.71 1753.71 印尼 6643.40 -19.48 -0.29 +4.53 6355.65 菲律宾 8613.65 -109.05 -1.25 +0.65 8558.42 越南 1087.15 27.42 +2.59 +10.46 984.24 (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 张涛/蔡美珍)