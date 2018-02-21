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亚洲
February 21, 2018 / 10:03 AM / a day ago

东南亚股市：多数收高，新加坡股市涨逾1%创2月初以来最高收位

2 分钟阅读

    路透2月21日 - 多数东南亚股市周三收高。新加坡股市录得2月初以来最佳收盘水准，金融类股领涨。
    
    其他亚洲股市也上涨，美元反弹，交易商关注焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议记录，以寻找有关美国将来货币收紧步伐的线索。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨0.9%，创下逾两周最高。

    新加坡股市      涨1.1%，星展集团控股         上扬2.8%至纪录收盘高位。
 
    大华银行         与华侨银行         分别涨1.4%和1.3%。
    
    越南股市      结束假期后强势重开，飙升2.6%至2月2日以来最高收位。
    
    马来西亚股市       略收高，印尼股市       跌0.3%。
    
    菲律宾股市      收挫1.3%，中止五连涨。泰国股市       收平。
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 453.95     0.94   +0.21   +4.39   434.88
    新加坡                            3516.23    39.70   +1.14   +3.33  3402.92
    马来西亚                          1858.17     2.18   +0.12   +3.41  1796.81
    泰国                              1801.16     0.14   +0.01   +2.71  1753.71
    印尼                              6643.40   -19.48   -0.29   +4.53  6355.65
    菲律宾                            8613.65  -109.05   -1.25   +0.65  8558.42
    越南                              1087.15    27.42   +2.59  +10.46   984.24
    (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 张涛/蔡美珍)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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