东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及逾两个月高位

路透10月16日 - 东南亚股市周一全面收高，新加坡股市触及逾两个月高位，反映出中 国乐观数据出炉后全球股市的坚挺走势。 亚洲股市升至10年高位，此前中国的生产者物价数据好于市场预期，新加坡股市 连续第三日上涨，得益于该国第三季经济增长好于预期。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 连续第五日上涨，升至2007年底以来 最高。 新加坡将在周二公布9月出口数据。路透调查的分析师预计该国9月非石油出口会连续第 五个月增长。 美国9月消费者物价创八个月来最大增幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂的生产后，汽油价 格大涨；但基础通胀仍不振。 印尼股市 收高0.4%，之前数据显示该国9月录得贸易顺差，且高于8月的顺差。 泰国股市 上涨0.9%至24年新高，能源和金融股推动涨势。 马来西亚股市 收平，公用事业股的涨势被金融股跌势所抵消。 越南股市 逆转盘中升势收跌0.2%，止住了连续六日的涨势。今日一度跳升至近10 年高位。 菲律宾股市 今日因交通行业罢工而休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.17 1.80 +0.43 +19.05 349.57 新加坡 3323.06 3.95 +0.12 +15.35 2880.76 马来西亚 1754.37 -0.95 -0.05 +6.86 1641.73 泰国 1726.67 14.19 +0.83 +11.91 1542.94 印尼 5949.70 25.58 +0.43 +12.33 5296.71 菲律宾 0.00 0.00 +0.00 -100.00 6840.64 越南 819.43 -1.52 -0.19 +23.25 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)