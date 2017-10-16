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东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及逾两个月高位
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#亚洲
2017年10月16日 / 上午11点22分 / 8 天前

东南亚股市：多数收高，新加坡股市触及逾两个月高位

2 分钟阅读

    路透10月16日 - 东南亚股市周一全面收高，新加坡股市触及逾两个月高位，反映出中
国乐观数据出炉后全球股市的坚挺走势。
    
    亚洲股市升至10年高位，此前中国的生产者物价数据好于市场预期，新加坡股市      
连续第三日上涨，得益于该国第三季经济增长好于预期。
   
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               连续第五日上涨，升至2007年底以来
最高。
    
    新加坡将在周二公布9月出口数据。路透调查的分析师预计该国9月非石油出口会连续第
五个月增长。
    
    美国9月消费者物价创八个月来最大增幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂的生产后，汽油价
格大涨；但基础通胀仍不振。            
    
    印尼股市       收高0.4%，之前数据显示该国9月录得贸易顺差，且高于8月的顺差。
    
    泰国股市       上涨0.9%至24年新高，能源和金融股推动涨势。
    
    马来西亚股市       收平，公用事业股的涨势被金融股跌势所抵消。
    
    越南股市      逆转盘中升势收跌0.2%，止住了连续六日的涨势。今日一度跳升至近10
年高位。
    
    菲律宾股市      今日因交通行业罢工而休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 416.17     1.80   +0.43  +19.05   349.57
    新加坡                            3323.06     3.95   +0.12  +15.35  2880.76
    马来西亚                          1754.37    -0.95   -0.05   +6.86  1641.73
    泰国                              1726.67    14.19   +0.83  +11.91  1542.94
    印尼                              5949.70    25.58   +0.43  +12.33  5296.71
    菲律宾                               0.00     0.00   +0.00 -100.00  6840.64
    越南                               819.43    -1.52   -0.19  +23.25   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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