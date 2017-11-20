FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数收高，泰国股市因强劲经济数据而上涨
频道
专题
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
半岛局势
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
国际财经
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
中国财经
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月20日 / 上午10点25分 / 1 天前

东南亚股市：多数收高，泰国股市因强劲经济数据而上涨

2 分钟阅读

    路透11月20日 - 东南亚股市本周开局表现正面，追随亚洲市场的普遍走势，泰国股市因强劲经济数据而收高，但印尼股市则在盘中触及纪录高位后回落。
    
    泰国股市       收高0.3%，此前数据显示该国第三季经济增长4.3%，为四年半最快增速。
    
    消费必需品类和材料类股表现最佳，其中Siam Cement         收涨1.3%，零售连锁店运营商CP All           收于纪录高位，上扬逾3%。

    印尼股市从上日触及的纪录高点回落，但终场勉力收高，受消费类和原材料类股支撑。
    
    印尼股市在该国央行上周维持利率不变之后实现三日连涨。
    
    菲律宾股市      小幅收高，受金融股涨势推动。
    
    新加坡股市海峡时报指数      反转跌势小幅收高，越南股市      涨幅一度达1.1%，
升至近十年高位。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 419.57     0.97   +0.23  +20.02   349.57
    新加坡                            3386.59     4.21   +0.12  +17.56  2880.76
    马来西亚                          1718.36    -3.30   -0.19   +4.67  1641.73
    泰国                              1714.38     5.00   +0.29  +11.11  1542.94
    印尼                              6053.28     1.55   +0.03  +14.28  5296.71
    菲律宾                            8321.98    10.90   +0.13  +21.65  6840.64
    越南                               903.55    12.86   +1.44  +35.90   664.87
    (完) (编译 王琛/白云; 审校 白云/孙茉莉)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below