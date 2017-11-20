东南亚股市：多数收高，泰国股市因强劲经济数据而上涨

路透11月20日 - 东南亚股市本周开局表现正面，追随亚洲市场的普遍走势，泰国股市因强劲经济数据而收高，但印尼股市则在盘中触及纪录高位后回落。 泰国股市 收高0.3%，此前数据显示该国第三季经济增长4.3%，为四年半最快增速。 消费必需品类和材料类股表现最佳，其中Siam Cement 收涨1.3%，零售连锁店运营商CP All 收于纪录高位，上扬逾3%。 印尼股市从上日触及的纪录高点回落，但终场勉力收高，受消费类和原材料类股支撑。 印尼股市在该国央行上周维持利率不变之后实现三日连涨。 菲律宾股市 小幅收高，受金融股涨势推动。 新加坡股市海峡时报指数 反转跌势小幅收高，越南股市 涨幅一度达1.1%， 升至近十年高位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 419.57 0.97 +0.23 +20.02 349.57 新加坡 3386.59 4.21 +0.12 +17.56 2880.76 马来西亚 1718.36 -3.30 -0.19 +4.67 1641.73 泰国 1714.38 5.00 +0.29 +11.11 1542.94 印尼 6053.28 1.55 +0.03 +14.28 5296.71 菲律宾 8321.98 10.90 +0.13 +21.65 6840.64 越南 903.55 12.86 +1.44 +35.90 664.87 (完) (编译 王琛/白云; 审校 白云/孙茉莉)