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亚洲
February 27, 2018 / 10:16 AM / a day ago

东南亚股市：多数收高，美国利率攀升疑虑缓解

2 分钟阅读

    路透2月27日 - 东南亚股市周二多数收高，跟随美股涨势，美债收益率(殖利率)下滑，缓解对利率上升的担忧。
    
    美国股市周一上升至逾三周高位，周二稍晚将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次国会证词。      
    
    “投资人看来比这个月稍早没那么担心美国升息，这为全球股市提供了正面基调，”Oanda的亚太交易主管Stephen Innes称。

    鲍威尔的证词将受到密切关注，市场将借此判断美联储在实施多年的刺激举措之后，其
政策正常化的步伐。
    
    菲律宾股市      涨1.1%，表现好于亚洲其他股市。工业和金融类股表现最好，BDO Un
ibank        股价大涨4.7%，JG Summit Holdings        大涨5.6%。
    
    马来西亚股市       走高0.6%，金融类股领涨。
    
    越南股市      涨0.5%，涨势延续至第三日，印尼股市       涨0.7%，受材料类股推
动。
    
    泰国股市       从盘中稍早纪录高位回落，收低0.2%。
    
    新加坡股市      跌0.4%，受星展集团控股         跌2%拖累。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 457.25    -0.05   -0.01   +5.14   434.88
    新加坡                            3540.39   -15.46   -0.43   +4.04  3402.92
    马来西亚                          1871.46    11.38   +0.61   +4.15  1796.81
    泰国                              1830.39    -3.79   -0.21   +4.37  1753.71
    印尼                              6598.93    44.25   +0.68   +3.83  6355.65
    菲律宾                            8592.38    92.40   +1.09   +0.40  8558.42
    越南                              1119.61     5.08   +0.46  +13.75   984.24
    (完) (编译 蔡美珍/王颖；审校 孙茉莉/刘秀红)
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