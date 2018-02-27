东南亚股市：多数收高，美国利率攀升疑虑缓解

路透2月27日 - 东南亚股市周二多数收高，跟随美股涨势，美债收益率(殖利率)下滑，缓解对利率上升的担忧。 美国股市周一上升至逾三周高位，周二稍晚将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次国会证词。 “投资人看来比这个月稍早没那么担心美国升息，这为全球股市提供了正面基调，”Oanda的亚太交易主管Stephen Innes称。 鲍威尔的证词将受到密切关注，市场将借此判断美联储在实施多年的刺激举措之后，其 政策正常化的步伐。 菲律宾股市 涨1.1%，表现好于亚洲其他股市。工业和金融类股表现最好，BDO Un ibank 股价大涨4.7%，JG Summit Holdings 大涨5.6%。 马来西亚股市 走高0.6%，金融类股领涨。 越南股市 涨0.5%，涨势延续至第三日，印尼股市 涨0.7%，受材料类股推 动。 泰国股市 从盘中稍早纪录高位回落，收低0.2%。 新加坡股市 跌0.4%，受星展集团控股 跌2%拖累。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 457.25 -0.05 -0.01 +5.14 434.88 新加坡 3540.39 -15.46 -0.43 +4.04 3402.92 马来西亚 1871.46 11.38 +0.61 +4.15 1796.81 泰国 1830.39 -3.79 -0.21 +4.37 1753.71 印尼 6598.93 44.25 +0.68 +3.83 6355.65 菲律宾 8592.38 92.40 +1.09 +0.40 8558.42 越南 1119.61 5.08 +0.46 +13.75 984.24 (完) (编译 蔡美珍/王颖；审校 孙茉莉/刘秀红)