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January 29, 2018 / 10:30 AM / a day ago

东南亚股市：多数收高，菲律宾和印尼股市均创纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透1月29日 - 大多数东南亚股市周一收高，菲律宾和印尼股市双双创下纪录收盘高位，马来西亚股市则收在逾三年高位。
    
    菲律宾股市      连续第三日录得纪录收盘高位，受电信股涨势的提振。
    
    菲律宾长途电话公司(PLDT)         收高6.5%，权重股SM Prime Holdings Inc          则上涨1.3%。

    印尼股市       扳回稍早跌幅，受孟加拉与印尼周日达成协议开启液化天然气(LNG)进
口协商提振，孟加拉试图填补国内天然气短缺。
    
    马来西亚股市       上涨0.9%至2014年9月以来最高收位，马来西亚大众银行<PUBM.KL
>股价创史上最高收位，马来亚银行(Malayan Banking Bhd)         触及逾四年来最高收
位。
    
    新加坡股市      获得金融类股的支撑，其中星展集团         及大华银行         
均小幅收高。
    
    泰国股市       上涨0.5%，由能源股领涨，其中PTT Pcl         触及史上最高收位
。
    
    越南股市      下跌0.5%，结束五日涨势。
    
    食品加工业者Vietnam Dairy Products        下跌2.5%，Saigon Beer Alcohol Beve
rage Corp         跌至五个月最低收位。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 467.12    -0.37   -0.08   +7.41   434.88
    新加坡                            3577.07     9.93   +0.28   +5.12  3402.92
    马来西亚                          1870.52    16.60   +0.90   +4.10  1796.81
    泰国                              1837.49     8.61   +0.47   +4.78  1753.71
    印尼                              6680.62    20.00   +0.30   +5.11  6355.65
    菲律宾                            9058.62    17.42   +0.19   +5.84  8558.42
    越南                              1109.80    -5.84   -0.52  +12.76   984.24
    (完) (编译 王洋/张明钧; 审校 王兴亚/戴素萍)
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