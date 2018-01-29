东南亚股市：多数收高，菲律宾和印尼股市均创纪录收盘高位

路透1月29日 - 大多数东南亚股市周一收高，菲律宾和印尼股市双双创下纪录收盘高位，马来西亚股市则收在逾三年高位。 菲律宾股市 连续第三日录得纪录收盘高位，受电信股涨势的提振。 菲律宾长途电话公司(PLDT) 收高6.5%，权重股SM Prime Holdings Inc 则上涨1.3%。 印尼股市 扳回稍早跌幅，受孟加拉与印尼周日达成协议开启液化天然气(LNG)进 口协商提振，孟加拉试图填补国内天然气短缺。 马来西亚股市 上涨0.9%至2014年9月以来最高收位，马来西亚大众银行<PUBM.KL >股价创史上最高收位，马来亚银行(Malayan Banking Bhd) 触及逾四年来最高收 位。 新加坡股市 获得金融类股的支撑，其中星展集团 及大华银行 均小幅收高。 泰国股市 上涨0.5%，由能源股领涨，其中PTT Pcl 触及史上最高收位 。 越南股市 下跌0.5%，结束五日涨势。 食品加工业者Vietnam Dairy Products 下跌2.5%，Saigon Beer Alcohol Beve rage Corp 跌至五个月最低收位。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 467.12 -0.37 -0.08 +7.41 434.88 新加坡 3577.07 9.93 +0.28 +5.12 3402.92 马来西亚 1870.52 16.60 +0.90 +4.10 1796.81 泰国 1837.49 8.61 +0.47 +4.78 1753.71 印尼 6680.62 20.00 +0.30 +5.11 6355.65 菲律宾 9058.62 17.42 +0.19 +5.84 8558.42 越南 1109.80 -5.84 -0.52 +12.76 984.24 (完) (编译 王洋/张明钧; 审校 王兴亚/戴素萍)