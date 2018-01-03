东南亚股市：多数收高，菲律宾和泰国股市创纪录收盘高位

路透1月3日 - 东南亚股市周三多数上涨，追随亚股创出十年高位的涨势，因全球经济增长前景改善，其中菲律宾和泰国股市创纪录收盘高位。 一系列强劲的制造业数据突显出全球经济增长的上行势头，提振了冒险意愿，推动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 进一步走升，周二该指数跳涨1.4%，创去年3月以来最佳表现。 “东南亚市场对今年前景真的很有信心，所以这影响了它们今天的表现，”马尼拉AB Capital Securities的分析师Lexter Azurin说。 菲律宾股市 2018年首个交易日大涨近2%，为近两年来最佳单日表现。 该国最大的综合性企业之一SM Investments 股价涨至纪录高位，对大盘涨幅作 出大部分贡献，JG Summit Holdings Inc 升至2017年11月14日以来最高水位。 泰国股市 上涨1.4%，为纪录最高收位，能源类和工业类股领涨。 泰国机场 触及纪录高位，推升大盘，泰国国家石油(PTT) 涨2.3%。 新加坡股市 收高1%，星展集团控股 领涨。马来西亚股市从上日的跌势 中反弹攀升0.6%。 但印尼股市 从上日所及的日内纪录高位下落，消费必需品类和通讯服务类股拖 累大盘。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 441.62 4.22 +0.97 +1.55 434.88 新加坡 3464.28 33.98 +0.99 +1.80 3402.92 马来西亚 1792.79 10.09 +0.57 -0.22 1796.81 泰国 1778.53 24.82 +1.42 +1.42 1753.71 印尼 6251.48 -87.76 -1.38 -1.64 6355.65 菲律宾 8724.13 165.71 +1.94 +1.94 8558.42 越南 1005.67 9.90 +0.99 +2.18 984.24 (完) (编译 白云/王琛；审校 张明钧/孙茉莉)