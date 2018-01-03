FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：多数收高，菲律宾和泰国股市创纪录收盘高位
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 3, 2018 / 10:08 AM / a day ago

东南亚股市：多数收高，菲律宾和泰国股市创纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透1月3日 - 东南亚股市周三多数上涨，追随亚股创出十年高位的涨势，因全球经济增长前景改善，其中菲律宾和泰国股市创纪录收盘高位。
    
    一系列强劲的制造业数据突显出全球经济增长的上行势头，提振了冒险意愿，推动MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               进一步走升，周二该指数跳涨1.4%，创去年3月以来最佳表现。
    
    “东南亚市场对今年前景真的很有信心，所以这影响了它们今天的表现，”马尼拉AB Capital Securities的分析师Lexter Azurin说。

    菲律宾股市      2018年首个交易日大涨近2%，为近两年来最佳单日表现。
    
    该国最大的综合性企业之一SM Investments       股价涨至纪录高位，对大盘涨幅作
出大部分贡献，JG Summit Holdings Inc         升至2017年11月14日以来最高水位。
    
    泰国股市       上涨1.4%，为纪录最高收位，能源类和工业类股领涨。
    
    泰国机场        触及纪录高位，推升大盘，泰国国家石油(PTT)        涨2.3%。
    
    新加坡股市      收高1%，星展集团控股         领涨。马来西亚股市从上日的跌势
中反弹攀升0.6%。
    
    但印尼股市       从上日所及的日内纪录高位下落，消费必需品类和通讯服务类股拖
累大盘。    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 441.62     4.22   +0.97   +1.55   434.88
    新加坡                            3464.28    33.98   +0.99   +1.80  3402.92
    马来西亚                          1792.79    10.09   +0.57   -0.22  1796.81
    泰国                              1778.53    24.82   +1.42   +1.42  1753.71
    印尼                              6251.48   -87.76   -1.38   -1.64  6355.65
    菲律宾                            8724.13   165.71   +1.94   +1.94  8558.42
    越南                              1005.67     9.90   +0.99   +2.18   984.24
    (完) (编译 白云/王琛；审校 张明钧/孙茉莉)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below