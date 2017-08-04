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东南亚股市：多数收高，菲律宾股市受低接买盘推动领涨
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2017年8月4日 / 上午9点56分 / 9 天前

东南亚股市：多数收高，菲律宾股市受低接买盘推动领涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月4日 - 东南亚股市周五大多收高，追随亚洲其他股市走势，菲律宾股市受低接买盘推动领涨。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               小幅上涨，关注今日稍后的美国就业数据。
    
    投资者将仔细审视这份报告，从中寻找它是否会影响美国联邦储备理事会(美联储/FED)紧缩货币政策计划时间的线索。

    菲律宾股市      收高0.7%，受公用事业和金融类股涨势带动。指标股指周线下跌1.7%，为今年以来最差单周表现。
    
    Energy Development Corp         收盘飙升16%，其母公司First Gen Corp          上扬6.1%。
    
    “市场今天主要受到EDC和First Gen涨势的提振，”马尼拉COL Financial的分析师Charles Ang称。
    
    Ang补充说，今天的涨势还归因于低接买盘，指标股指在过去几天下滑超过200点。
    
    马来西亚股市       收高0.2%，受助于金融和工业类股。指标股指连续第三周录得周度涨幅。
    
    新加坡股市      逆势下跌0.3%，因油价下挫对油气板块造成打压。周线小幅下跌，中止五周连涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 400.68     0.18   +0.05  +14.62   349.57
    新加坡                            3326.52   -16.40   -0.49  +15.47  2880.76
    马来西亚                          1774.53     2.63   +0.15   +8.09  1641.73
    泰国                              1578.26     0.01   +0.00   +2.29  1542.94
    印尼                              5777.48    -3.09   -0.05   +9.08  5296.71
    菲律宾                            7932.82    56.16   +0.71  +15.97  6840.64
    越南                               788.68     0.19   +0.02  +18.62   664.87
    (完) (编译 王颖/王兴亚；审校 于春红)

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