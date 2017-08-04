东南亚股市：多数收高，菲律宾股市受低接买盘推动领涨

路透8月4日 - 东南亚股市周五大多收高，追随亚洲其他股市走势，菲律宾股市受低接买盘推动领涨。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小幅上涨，关注今日稍后的美国就业数据。 投资者将仔细审视这份报告，从中寻找它是否会影响美国联邦储备理事会(美联储/FED)紧缩货币政策计划时间的线索。 菲律宾股市 收高0.7%，受公用事业和金融类股涨势带动。指标股指周线下跌1.7%，为今年以来最差单周表现。 Energy Development Corp 收盘飙升16%，其母公司First Gen Corp 上扬6.1%。 “市场今天主要受到EDC和First Gen涨势的提振，”马尼拉COL Financial的分析师Charles Ang称。 Ang补充说，今天的涨势还归因于低接买盘，指标股指在过去几天下滑超过200点。 马来西亚股市 收高0.2%，受助于金融和工业类股。指标股指连续第三周录得周度涨幅。 新加坡股市 逆势下跌0.3%，因油价下挫对油气板块造成打压。周线小幅下跌，中止五周连涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 400.68 0.18 +0.05 +14.62 349.57 新加坡 3326.52 -16.40 -0.49 +15.47 2880.76 马来西亚 1774.53 2.63 +0.15 +8.09 1641.73 泰国 1578.26 0.01 +0.00 +2.29 1542.94 印尼 5777.48 -3.09 -0.05 +9.08 5296.71 菲律宾 7932.82 56.16 +0.71 +15.97 6840.64 越南 788.68 0.19 +0.02 +18.62 664.87 (完) (编译 王颖/王兴亚；审校 于春红)