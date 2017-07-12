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东南亚股市：多数收高，菲律宾股市涨1%创下三周最高收位
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2017年7月12日 / 上午10点31分 / 1 个月内

东南亚股市：多数收高，菲律宾股市涨1%创下三周最高收位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月12日 - 多数东南亚股市周三收高，和亚洲整体表现一致。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚将在国会进行证词陈述。
    
    虽然预期叶伦会表示，美联储仍维持稳步升息的鹰派路线，但任何有关美联储认为通胀回落或是薪资滞涨的信号，都将受到密切关注。
    
    菲律宾股市      表现强于其他，涨1%，创逾三周最高收位。

    约238,000只股票易手，为近一个月来最高。
    
    地产类股引领涨势，Ayala Land         涨2.9%，SM Prime Holdings          收高1.8%。
    
    印尼股市       收高0.8%，消费和金融股引领涨势。
    
    越南股市      涨0.6%。马来西亚股市       一度跌至逾两个半月来最低，尾盘扳回跌幅，终场微幅收高。泰国股市       收高0.4%。
    
    但新加坡股市      收低0.3%，稍早跌幅多达0.7%至六周低点。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 392.62     1.65   +0.42  +12.32   349.57
    新加坡                            3208.91    -9.89   -0.31  +11.39  2880.76
    马来西亚                          1757.24     2.21   +0.13   +7.04  1641.73
    泰国                              1574.93     5.69   +0.36   +2.07  1542.94
    印尼                              5819.13    45.81   +0.79   +9.86  5296.71
    菲律宾                            7938.37    80.23   +1.02  +16.05  6840.64
    越南                               774.17     4.81   +0.63  +16.44   664.87
    (完) (编译 刘秀红/孙茉莉；审校 高琦/张若琪)

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