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亚洲
February 12, 2018 / 10:24 AM / 更新于 20 hours ago

东南亚股市：多数收高，越南股市大涨近4%

2 分钟阅读

    路透2月12日 - 多数东南亚股市周一收高，追随美国股市上个交易日逾1%的升势，投资者恢复了对市场的一些信心。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               周一升0.6%，上周曾大跌7.3%。
    
    越南股市      周一止住前两个交易日的跌势，收高3.8%，金融及地产类股领涨。

    新加坡股市      涨0.2%，受金融股涨势提振。星展集团控股          涨2.3%，是该指数中涨幅最大者。
    
    马来西亚股市       涨0.6%，电信与金融类股领涨。
    
    泰国股市       涨0.7%，能源与公用事业类股贡献多数涨幅。
    
    菲律宾股市连续第三日收低，下跌0.2%，受非必需消费品与地产类股拖累。
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 443.29     2.34   +0.53   +1.93   434.88
    新加坡                            3384.98     7.74   +0.23   -0.53  3402.92
    马来西亚                          1830.17    10.35   +0.57   +1.86  1796.81
    泰国                              1799.45    13.00   +0.73   +2.61  1753.71
    印尼                              6523.45    17.93   +0.28   +2.64  6355.65
    菲律宾                            8487.91   -15.78   -0.19   -0.82  8558.42
    越南                              1041.79    37.85   +3.77   +5.85   984.24
    (完) (编译/审校 于春红/张涛/高琦)
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