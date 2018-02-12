东南亚股市：多数收高，越南股市大涨近4%

路透2月12日 - 多数东南亚股市周一收高，追随美国股市上个交易日逾1%的升势，投资者恢复了对市场的一些信心。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 周一升0.6%，上周曾大跌7.3%。 越南股市 周一止住前两个交易日的跌势，收高3.8%，金融及地产类股领涨。 新加坡股市 涨0.2%，受金融股涨势提振。星展集团控股 涨2.3%，是该指数中涨幅最大者。 马来西亚股市 涨0.6%，电信与金融类股领涨。 泰国股市 涨0.7%，能源与公用事业类股贡献多数涨幅。 菲律宾股市连续第三日收低，下跌0.2%，受非必需消费品与地产类股拖累。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 443.29 2.34 +0.53 +1.93 434.88 新加坡 3384.98 7.74 +0.23 -0.53 3402.92 马来西亚 1830.17 10.35 +0.57 +1.86 1796.81 泰国 1799.45 13.00 +0.73 +2.61 1753.71 印尼 6523.45 17.93 +0.28 +2.64 6355.65 菲律宾 8487.91 -15.78 -0.19 -0.82 8558.42 越南 1041.79 37.85 +3.77 +5.85 984.24 (完) (编译/审校 于春红/张涛/高琦)