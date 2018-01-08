东南亚股市：多数收高，越南股市触及十年收盘高位

路透1月8日 - 大多数东南亚股市周一收高，追随亚洲整体市场的走 势，且得益于季度获利料强劲的预估。越南股市录得逾十年最高收位。 亚洲股市周一攀向历史新高，此前美国股市创下逾10年来最佳开年表 现，经济热络增长且通胀温和，成了冒险意愿的助兴剂。 KGI Securities驻新加坡分析师Joel Ng表示，财报季即将来临之际 ，市场对于季度获利的预期较为乐观。 越南股市 抹去稍早跌幅，收高1%至1,022.90点，为2007年11月 来最高，受助于能源和基本材料股的涨势。 越南国家石油集团 收高6.3%，钢铁公司Hoa Phat Group JSC 攀升3.1%至纪录收盘高位。 马来西亚股市上涨0.8%至1,832.15，为2015年4月来最高水准，能源 股在全球油价上涨的带动下走坚。 新加坡股市 上涨0.7%，至近32个月高位，受金融和工业股涨势 的推动。 凯德集团 收高1.9%，Jardine Strategic Holdings Ltd < JSH.SI>上涨1.7%。 印尼股市 连续第三日上涨，收高0.5%。能源和工业股为大盘 贡献最大。 菲律宾股市 回吐稍早升幅，收跌0.3%，受金融和房地产类股的 跌势拖累。 泰国股市 也在接近收盘时回吐涨幅，终盘收跌0.15%，因日常 消费品和能源股下跌。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 448.47 1.04 +0.23 +3.13 434.88 新加坡 3512.18 22.73 +0.65 +3.21 3402.92 马来西亚 1832.15 14.18 +0.78 +1.97 1796.81 泰国 1792.81 -2.64 -0.15 +2.23 1753.71 印尼 6385.40 31.67 +0.50 +0.47 6355.65 菲律宾 8745.12 -24.88 -0.28 +2.18 8558.42 越南 1022.90 10.25 +1.01 +3.93 984.24 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)