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东南亚股市：多数收高，越南股市触及十年收盘高位
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#亚洲
January 8, 2018 / 11:27 AM / 更新于 20 hours ago

东南亚股市：多数收高，越南股市触及十年收盘高位

2 分钟阅读

    路透1月8日 - 大多数东南亚股市周一收高，追随亚洲整体市场的走
势，且得益于季度获利料强劲的预估。越南股市录得逾十年最高收位。
    
    亚洲股市周一攀向历史新高，此前美国股市创下逾10年来最佳开年表
现，经济热络增长且通胀温和，成了冒险意愿的助兴剂。            
    
    KGI Securities驻新加坡分析师Joel Ng表示，财报季即将来临之际
，市场对于季度获利的预期较为乐观。
    
    越南股市      抹去稍早跌幅，收高1%至1,022.90点，为2007年11月
来最高，受助于能源和基本材料股的涨势。
    
    越南国家石油集团        收高6.3%，钢铁公司Hoa Phat Group JSC
         攀升3.1%至纪录收盘高位。
    
    马来西亚股市上涨0.8%至1,832.15，为2015年4月来最高水准，能源
股在全球油价上涨的带动下走坚。
    
    新加坡股市      上涨0.7%，至近32个月高位，受金融和工业股涨势
的推动。
    
    凯德集团          收高1.9%，Jardine Strategic Holdings Ltd <
JSH.SI>上涨1.7%。
    
    印尼股市       连续第三日上涨，收高0.5%。能源和工业股为大盘
贡献最大。
    
    菲律宾股市      回吐稍早升幅，收跌0.3%，受金融和房地产类股的
跌势拖累。
    
    泰国股市       也在接近收盘时回吐涨幅，终盘收跌0.15%，因日常
消费品和能源股下跌。    

                                          涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 448.47     1.04   +0.23   +3.13   434.88
    新加坡                            3512.18    22.73   +0.65   +3.21  3402.92
    马来西亚                          1832.15    14.18   +0.78   +1.97  1796.81
    泰国                              1792.81    -2.64   -0.15   +2.23  1753.71
    印尼                              6385.40    31.67   +0.50   +0.47  6355.65
    菲律宾                            8745.12   -24.88   -0.28   +2.18  8558.42
    越南                              1022.90    10.25   +1.01   +3.93   984.24
    (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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