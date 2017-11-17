东南亚股市：多数收高，马来西亚股市录得年内最大周线跌幅

路透11月17日 - 多数东南亚股市周五收高。此前美股隔夜劲涨，而 强劲的本地经济数据帮助提升投资者对东南亚市场的信心。 美国股市周四收盘大幅上涨，因沃尔玛 和思科(Cisco System ) 业绩良好，而且美国众议院通过了减税议案。 新加坡股市 收涨1.2%，终结五日连跌，受金融类股提振。新加 坡10月国内非石油出口优于预期。 “我认为过去两日主要是受年底的获利了结影响。因此，是新加坡的基本面给股市提供了一些乐观前景，”新加坡凯基证券的分析师Joel Ng表示。 星展集团控股 涨3.4%，为新加坡股市上涨贡献最大，而且是百分比涨幅最大的个股。 马来西亚股市 收高0.2%。马来西亚第三季GDP同比增长6.2%创下逾三年最快。 印尼股市 触及记录高点，尾盘缩减涨幅，小幅收高。 菲律宾股市 收高1.3%，金融股与地产股领涨。 越南股市 结束10日连涨，受金融股拖累，但连续第七个周线上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 418.35 3.84 +0.93 +19.68 349.57 新加坡 3382.38 41.08 +1.23 +17.41 2880.76 马来西亚 1721.66 3.55 +0.21 +4.87 1641.73 泰国 1709.38 18.13 +1.07 +10.79 1542.94 印尼 6051.73 13.83 +0.23 +14.25 5296.71 菲律宾 8311.08 104.64 +1.28 +21.50 6840.64 越南 890.69 -2.11 -0.24 +33.96 664.87 (完) (编译/审校 王琛/张涛/于春红)