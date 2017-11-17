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东南亚股市：多数收高，马来西亚股市录得年内最大周线跌幅
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#亚洲
2017年11月17日 / 上午10点45分 / 更新于 19 小时内

东南亚股市：多数收高，马来西亚股市录得年内最大周线跌幅

2 分钟阅读

    路透11月17日 - 多数东南亚股市周五收高。此前美股隔夜劲涨，而
强劲的本地经济数据帮助提升投资者对东南亚市场的信心。
    
    美国股市周四收盘大幅上涨，因沃尔玛       和思科(Cisco System
)        业绩良好，而且美国众议院通过了减税议案。
    
    新加坡股市      收涨1.2%，终结五日连跌，受金融类股提振。新加
坡10月国内非石油出口优于预期。

    “我认为过去两日主要是受年底的获利了结影响。因此，是新加坡的基本面给股市提供了一些乐观前景，”新加坡凯基证券的分析师Joel Ng表示。
    
    星展集团控股         涨3.4%，为新加坡股市上涨贡献最大，而且是百分比涨幅最大的个股。
    
    马来西亚股市       收高0.2%。马来西亚第三季GDP同比增长6.2%创下逾三年最快。
    
    印尼股市       触及记录高点，尾盘缩减涨幅，小幅收高。
    
    菲律宾股市      收高1.3%，金融股与地产股领涨。
    
    越南股市      结束10日连涨，受金融股拖累，但连续第七个周线上涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 418.35     3.84   +0.93  +19.68   349.57
    新加坡                            3382.38    41.08   +1.23  +17.41  2880.76
    马来西亚                          1721.66     3.55   +0.21   +4.87  1641.73
    泰国                              1709.38    18.13   +1.07  +10.79  1542.94
    印尼                              6051.73    13.83   +0.23  +14.25  5296.71
    菲律宾                            8311.08   104.64   +1.28  +21.50  6840.64
    越南                               890.69    -2.11   -0.24  +33.96   664.87
    (完) (编译/审校 王琛/张涛/于春红)

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