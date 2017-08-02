东南亚股市：多数追随亚股涨势收高，菲律宾股市连续第三日收低

路透8月2日 - 多数东南亚股市周三收高，追随亚洲其他股市温和上涨态势，菲律宾股市则连续第三个交易日下跌，受令人失望的第二季公司业绩结果拖累。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 持稳于近2007年底以来最高位。 菲律宾股市 回吐稍早涨幅，收跌0.4%，受公司业绩不佳及获利了结拖累。该股指上周晚些时候录得近一年高位，今年以来累计涨逾15%。 “我猜投资者目前对于第二季公司业绩稍微有些失望，”马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin称。 泰国股市 连续第二个交易日走高，收涨0.3%，受金融、工业及科技股提振。 其他股市方面，印尼股市 收高0.3%，得益于材料及必需消费品类股涨势。 新加坡股市 也连续第二个交易日上涨，收高0.3%，受金融及消费类股上涨提振。星展集团控股 收高1.1%。 马来西亚股市 涨0.3%，大盘全线上涨，工业及电信类股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 401.19 0.74 +0.19 +14.77 349.57 新加坡 3348.80 10.60 +0.32 +16.25 2880.76 马来西亚 1770.61 5.48 +0.31 +7.85 1641.73 泰国 1580.54 4.09 +0.26 +2.44 1542.94 印尼 5824.25 19.04 +0.33 +9.96 5296.71 菲律宾 7872.65 -33.95 -0.43 +15.09 6840.64 越南 786.23 -0.58 -0.07 +18.25 664.87 (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)