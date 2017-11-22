东南亚股市：多数追随其他亚股及隔夜美股走强，但菲律宾收跌

路透11月22日 - 除菲律宾以外的东南亚股市周三收高，追随亚洲及隔夜美股表现。美国股市周二收盘跳涨，三大股指均刷新纪录最高收位，由年内表现最好的科技股领涨。 “美股走强态势蔓延到了亚洲股市，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。 新加坡股市 连续第四个交易日持坚，指标股指创下2015年5月以来最高收位。 星展集团控股 涨1.9%，华侨银行 涨0.8%。 泰国股市 收高0.2%，能源类和材料类股领涨，Siam Cement < SCC.BK>涨1.6%。 菲律宾股市 收跌0.3%，受工业和电信类股拖累，盘中一度上涨 0.7%。 “我们看到尾盘出现大量抛盘。菲律宾股市下跌主要是因为BDO Unib ank和SM Investments的抛压加剧。基金和投资者从这两支股票上了结获 利，”RCBC Securities分析师Fio de Jesus说道。 权重股BDO Unibank Inc 下跌3%，SM Investments Corp <S M.PS>挫跌1.5%。 越南股市收涨1.6%，在十年高位附近徘徊，受金融类和基本消费品类 股扶助。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 422.89 2.53 +0.60 +20.97 349.57 新加坡 3430.02 6.64 +0.19 +19.07 2880.76 马来西亚 1723.54 2.86 +0.17 +4.98 1641.73 泰国 1713.13 2.65 +0.15 +11.03 1542.94 印尼 6069.79 37.92 +0.63 +14.60 5296.71 菲律宾 8265.68 -23.51 -0.28 +20.83 6840.64 越南 932.66 14.36 +1.56 +40.28 664.87 (完) (编译 刘秀红/王琛；审校 蔡美珍/张明钧)