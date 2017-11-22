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东南亚股市：多数追随其他亚股及隔夜美股走强，但菲律宾收跌
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#亚洲
2017年11月22日 / 上午10点09分 / 1 天前

东南亚股市：多数追随其他亚股及隔夜美股走强，但菲律宾收跌

2 分钟阅读

    路透11月22日 - 除菲律宾以外的东南亚股市周三收高，追随亚洲及隔夜美股表现。美国股市周二收盘跳涨，三大股指均刷新纪录最高收位，由年内表现最好的科技股领涨。
    
    “美股走强态势蔓延到了亚洲股市，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。
    
    新加坡股市      连续第四个交易日持坚，指标股指创下2015年5月以来最高收位。

    星展集团控股         涨1.9%，华侨银行          涨0.8%。
    
    泰国股市       收高0.2%，能源类和材料类股领涨，Siam Cement <
SCC.BK>涨1.6%。
    
    菲律宾股市      收跌0.3%，受工业和电信类股拖累，盘中一度上涨
0.7%。
    
    “我们看到尾盘出现大量抛盘。菲律宾股市下跌主要是因为BDO Unib
ank和SM Investments的抛压加剧。基金和投资者从这两支股票上了结获
利，”RCBC Securities分析师Fio de Jesus说道。
    
    权重股BDO Unibank Inc         下跌3%，SM Investments Corp <S
M.PS>挫跌1.5%。
    
    越南股市收涨1.6%，在十年高位附近徘徊，受金融类和基本消费品类
股扶助。
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 422.89     2.53   +0.60  +20.97   349.57
    新加坡                            3430.02     6.64   +0.19  +19.07  2880.76
    马来西亚                          1723.54     2.86   +0.17   +4.98  1641.73
    泰国                              1713.13     2.65   +0.15  +11.03  1542.94
    印尼                              6069.79    37.92   +0.63  +14.60  5296.71
    菲律宾                            8265.68   -23.51   -0.28  +20.83  6840.64
    越南                               932.66    14.36   +1.56  +40.28   664.87
    (完) (编译 刘秀红/王琛；审校 蔡美珍/张明钧)

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