东南亚股市：大多上涨，菲律宾和印尼股市创纪录收盘高位

路透10月3日 - 多数东南亚股市周二小幅上涨,美股隔夜创纪录的走势鼓舞此间市场信心,菲律宾和印尼股市触及收盘新高。 美国股市周一为第四季开了个好头,三大股指均创纪录收盘新高,因数据直指美国经济的潜在势头强劲。 美国9月制造业活动急升至13年半高位,因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响,导致工厂商品交割时间延长,并推高原材料价格。 菲律宾股市 涨0.7%,收于纪录高点,为连续第三日上涨,金融和工业类股领涨。 权重股BDO Unibank Inc 涨1.7%,收于纪录高点,Ayala Land Inc 涨0.9%。 印尼股市 升0.4%,亦收于纪录高点,消费必需品和能源股领涨大盘。 Unilever Indonesia 涨1.4%,United Tractors 收高2.8%。 在此同时,马来西亚股市 收高0.3%,结束连续10个交易日连跌。 云顶马来西亚(Genting Malaysia) 上涨3.2%,创下逾三个月最大涨幅,马来西亚国家石油公司(Petronas) 上涨逾1%。 泰国股市 小幅收高,接近24年高点,由能源及公用事业股带动。 Global Power Synergy Pcl 大涨8.5%收在历史高点,泰国国家石油(PTT) 上涨近1%。 新加坡股市 跌0.5%,其中大华银行 及华侨银行 分别下跌1%及0.7%。油井设备业者Keppel Corp Ltd 下跌0.9%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 406.69 -0.09 -0.02 +16.34 349.57 新加坡 3246.08 -16.02 -0.49 +12.68 2880.76 马来西亚 1759.67 4.89 +0.28 +7.18 1641.73 泰国 1689.97 1.33 +0.08 +9.53 1542.94 印尼 5939.45 25.42 +0.43 +12.13 5296.71 菲律宾 8312.93 56.65 +0.69 +21.52 6840.64 越南 798.00 -4.23 -0.53 +20.02 664.87 (完) (编译 艾茂林/孙茉莉/张明钧; 审校 于春红)