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东南亚股市：大多上涨，菲律宾和印尼股市创纪录收盘高位
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#亚洲
2017年10月3日 / 上午10点09分 / 18 天前

东南亚股市：大多上涨，菲律宾和印尼股市创纪录收盘高位

2 分钟阅读

    路透10月3日 - 多数东南亚股市周二小幅上涨，美股隔夜创纪录的走势鼓舞此间市场信心，菲律宾和印尼股市触及收盘新高。
    
    美国股市周一为第四季开了个好头，三大股指均创纪录收盘新高，因数据直指美国经济的潜在势头强劲。      
    
    美国9月制造业活动急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。            

    菲律宾股市      涨0.7%，收于纪录高点，为连续第三日上涨，金融和工业类股领涨。
    
    权重股BDO Unibank Inc         涨1.7%，收于纪录高点，Ayala Land Inc         涨0.9%。
    
    印尼股市       升0.4%，亦收于纪录高点，消费必需品和能源股领涨大盘。

     Unilever Indonesia          涨1.4%，United Tractors          收高2.8%。

    在此同时，马来西亚股市       收高0.3%，结束连续10个交易日连跌。
    
    云顶马来西亚(Genting Malaysia)         上涨3.2%，创下逾三个月最大涨幅，马来西亚国家石油公司(Petronas)         上涨逾1%。
    
    泰国股市       小幅收高，接近24年高点，由能源及公用事业股带动。
    
    Global Power Synergy Pcl          大涨8.5%收在历史高点，泰国国家石油(PTT)         上涨近1%。

    新加坡股市      跌0.5%，其中大华银行         及华侨银行          分别下跌1%及0.7%。油井设备业者Keppel Corp Ltd         下跌0.9%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 406.69    -0.09   -0.02  +16.34   349.57
    新加坡                            3246.08   -16.02   -0.49  +12.68  2880.76
    马来西亚                          1759.67     4.89   +0.28   +7.18  1641.73
    泰国                              1689.97     1.33   +0.08   +9.53  1542.94
    印尼                              5939.45    25.42   +0.43  +12.13  5296.71
    菲律宾                            8312.93    56.65   +0.69  +21.52  6840.64
    越南                               798.00    -4.23   -0.53  +20.02   664.87
    (完) (编译 艾茂林/孙茉莉/张明钧; 审校 于春红)

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