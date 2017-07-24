东南亚股市：大多保持谨慎，有关特朗普政府的不确定性伤及风险偏好

路透7月24日 - 除印尼之外的东南亚股市周一保持谨慎，因围绕美国总统特朗普政府的政治不确定性减弱了对风险资产的偏好，并打压美元。 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)上周五辞职，令本已因通俄调查影响的特朗普政府再次遭受打击，突显了特朗普内部圈子的剧变。 美元指数 跌至13个月低位，0944GMT时几无变动，报93.907。 “多数亚洲市场本周开局交投谨慎，”马尼拉AB Capital Securities的股市分析师Victor Felix称。 市场还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三的会议，以了解美联储缩表计划的最新看法。 菲律宾股市 收低0.3%，稍后菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)将发表第二份国情咨文。 新加坡股市 缩减跌幅，收盘微幅下跌。 越南股市 收低0.3%，但印尼股市 上涨0.6%，受金融和电信类股提振。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 399.28 0.96 +0.24 +14.22 349.57 新加坡 3310.80 -3.32 -0.10 +14.93 2880.76 马来西亚 1761.99 2.83 +0.16 +7.33 1641.73 泰国 1576.73 3.22 +0.20 +2.19 1542.94 印尼 5801.59 36.16 +0.63 +9.53 5296.71 菲律宾 7962.64 -27.09 -0.34 +16.40 6840.64 越南 759.74 -2.12 -0.28 +14.27 664.87 (完) (编译 王琛/王兴亚；审校 孙茉莉/艾茂林)