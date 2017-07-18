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东南亚股市：大多尾随亚股下跌，菲律宾及新加坡逆势上涨
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2017年7月18日 / 上午10点27分 / 21 天前

东南亚股市：大多尾随亚股下跌，菲律宾及新加坡逆势上涨

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月18日 - 多数东南亚股市周二下跌，尾随亚洲及上日美股走势，因各界愈发质疑美国医保法案能否获得通过，令人担心美国总统特朗普要如何推行其他的经济政策。
    
    美国共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran周一表示反对修改后的医改议案，导致支持票数不足以通过该法案。            
    
    “自从特朗普推翻奥巴马医保失败之后，由避开风险改为追逐风险的交易持续遭到解除，”雅加达Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim表示。

    印尼股市       收低0.3%，金融和必需消费品类股造成拖累。
    
    Shim指出，下跌主要归因于外资卖超。
    
    “欧洲央行传递出的货币政策信号不一，造成市场有些紧张，所以投资者可能对新兴市场采取避险做法，”他补充说。

    泰国股市       连续第三个交易日下跌，收于一周低位，受金融及电信类股拖累。
    
    泰国汇商银行(SCB)         收跌2.2%，Advanced Info Service            跌1.1%创一周收盘低位。
    
    菲律宾股市      创一个月最高收位，受金融及房地产类股提振。不过涨幅因电信类股拖累而受限。
    
    菲律宾长途电话公司(PLDT)        跌3.5%，创近两个月最低收位，该公司股票       周一在纽交所下跌约2.2%。
    
    新加坡股市      延续涨势，已连涨四日，收于2015年7月27日以来最高水准。金融类股领涨，星展集团控股         涨1.7%，至17年半收盘高位。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 397.69     0.26   +0.07  +13.77   349.57
    新加坡                            3306.08     7.84   +0.24  +14.76  2880.76
    马来西亚                          1754.92    -0.27   -0.02   +6.89  1641.73
    泰国                              1571.52    -2.57   -0.16   +1.85  1542.94
    印尼                              5822.35   -18.93   -0.32   +9.92  5296.71
    菲律宾                            7952.92    18.42   +0.23  +16.26  6840.64
    越南                               767.49    -1.42   -0.18  +15.43   664.87
    (完) (编译 张明钧/王兴亚/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/孙茉莉)

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