东南亚股市：大多收低，美国对俄制裁令投资者紧张不安

路透8月3日 - 东南亚股市周四大多收跌，对于美国总统特朗普签署对俄制裁法案的担忧，令投资者紧张不安。 美国总统特朗普周三很不情愿地签署了有关对俄罗斯实施新制裁的法案。莫斯科方面称，此举等同于一场全面贸易战，也使俄罗斯与特朗普政府改善关系的希望化为泡影。 “我认为此事(特朗普签署对俄制裁法案)，是地缘政治风险或将加剧的一个清楚信号，”位于雅加达的Mirae Asset Sekuritas调研负责人Taye Shim说道。 全球股市下跌，由科技股领跌，因投资人对近期涨势了结获利。 这波锁定获利亦蔓延至东南亚股市，印尼股市 跌幅居前，下跌0.8%。 印尼预定8月7日公布第二季国内生产总值(GDP)数据。Shim指出，由于对印尼民众购买力及消费复苏题材的疑虑升高，外界对GDP增幅的期望不高。 新加坡股市 收跌0.2%，油气及电讯股受创。 越南股市 收涨0.3%，受金融及消费股支撑。 菲律宾股市 收盘小升，中止三连跌，马来西亚股市 连续第三日上扬。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 400.52 -0.57 -0.14 +14.58 349.57 新加坡 3342.92 -5.88 -0.18 +16.04 2880.76 马来西亚 1771.90 1.29 +0.07 +7.93 1641.73 泰国 1578.25 -2.29 -0.14 +2.29 1542.94 印尼 5780.58 -43.67 -0.75 +9.14 5296.71 菲律宾 7876.66 4.01 +0.05 +15.15 6840.64 越南 788.49 2.26 +0.29 +18.59 664.87 (完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 王兴亚/艾茂林)