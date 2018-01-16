东南亚股市：大多收涨；印尼股市收于纪录高位

路透1月16日 - 印尼股市周二收于纪录高位，菲律宾股市脱离纪录高点，其他东南亚多数在开盘谨慎后终场收高，追随整个亚洲股市的涨势。 印尼股市 上涨0.7%至6,429.692点，受电信和消费必需品类股支撑。 Telekomunikasi Indonesia 跳涨2.2%，香烟生产商Gudang Garam 涨2.4%。 菲律宾股市 微幅收涨0.1%，脱离了稍早触及的最高位8,969.18点，消费类和通讯 类股领涨。 新加坡股市 逆转早先跌势，收高0.4%至2007年12月以来的高位。 金融和工业类股上涨推高大盘。华侨银行 和大华银行 创下最高纪 录收位，分别上涨0.7%和1%。 泰国股市 收涨0.05%，日内一度上涨0.5%至史上最高位，受地产类和消费品类股 提振。 马来西亚股市 微幅收高，越南股市 逆市小幅收跌。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 456.13 0.70 +0.15 +4.89 434.88 新加坡 3550.21 13.80 +0.39 +4.33 3402.92 马来西亚 1826.03 0.12 +0.01 +1.63 1796.81 泰国 1821.83 -0.83 -0.05 +3.88 1753.71 印尼 6429.69 47.50 +0.74 +1.16 6355.65 菲律宾 8865.13 7.41 +0.08 +3.58 8558.42 越南 1062.96 -0.51 -0.05 +8.00 984.24 (完) (编译 汪红英/王琛；审校 王洋/李春喜)