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January 16, 2018 / 10:34 AM / 2 days ago

东南亚股市：大多收涨；印尼股市收于纪录高位

2 分钟阅读

    路透1月16日 - 印尼股市周二收于纪录高位，菲律宾股市脱离纪录高点，其他东南亚多数在开盘谨慎后终场收高，追随整个亚洲股市的涨势。
    
    印尼股市       上涨0.7%至6,429.692点，受电信和消费必需品类股支撑。
    
    Telekomunikasi Indonesia          跳涨2.2%，香烟生产商Gudang Garam          涨2.4%。

    菲律宾股市      微幅收涨0.1%，脱离了稍早触及的最高位8,969.18点，消费类和通讯
类股领涨。
    
    新加坡股市      逆转早先跌势，收高0.4%至2007年12月以来的高位。
    
    金融和工业类股上涨推高大盘。华侨银行          和大华银行          创下最高纪
录收位，分别上涨0.7%和1%。
    
    泰国股市       收涨0.05%，日内一度上涨0.5%至史上最高位，受地产类和消费品类股
提振。
    
    马来西亚股市       微幅收高，越南股市      逆市小幅收跌。
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 456.13     0.70   +0.15   +4.89   434.88
    新加坡                            3550.21    13.80   +0.39   +4.33  3402.92
    马来西亚                          1826.03     0.12   +0.01   +1.63  1796.81
    泰国                              1821.83    -0.83   -0.05   +3.88  1753.71
    印尼                              6429.69    47.50   +0.74   +1.16  6355.65
    菲律宾                            8865.13     7.41   +0.08   +3.58  8558.42
    越南                              1062.96    -0.51   -0.05   +8.00   984.24
    (完) (编译 汪红英/王琛；审校 王洋/李春喜)
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