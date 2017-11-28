FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：大多收高，但马来西亚股市触及逾八个月最低收位
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月28日 / 上午10点31分 / 1 天前

东南亚股市：大多收高，但马来西亚股市触及逾八个月最低收位

2 分钟阅读

    路透11月28日 - 东南亚股市周二多数收高，但马来西亚股市触及逾八个月最低收位，因指数权重股持续遭遇获利了结。
    
    周一遭严重卖压之后，中国股市逆转早先跌势，沪深300指数         收高0.2%，沪综指       收涨0.3%。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.1%。

    马来西亚股市       收跌0.3%，至3月3日以来的最低收位。Genting Bhd         和CIMB Group<CIMB.K
L>分别跌2.1%和0.7%，对大盘的拖累最大。
    
    菲律宾股市      全线下跌，受金融股和电信股跌势打压。菲律宾长途电话公司(PLDT)        挫跌4.5%
。
    
    新加坡海峡时报指数      收高0.1%，金融股涨势基本被工业类股跌势所抵消。华侨银行          收于
纪录高位。
    
    泰国股市       收高0.6%，受工业和消费类股涨势支撑。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 423.81     0.63   +0.15  +21.24   349.57
    新加坡                            3442.35     5.99   +0.17  +19.49  2880.76
    马来西亚                          1714.42    -5.44   -0.32   +4.43  1641.73
    泰国                              1706.52    10.85   +0.64  +10.60  1542.94
    印尼                              6070.72     6.13   +0.10  +14.61  5296.71
    菲律宾                            8291.88   -69.81   -0.83  +21.21  6840.64
    越南                               941.21     2.60   +0.28  +41.56   664.87
    (完) (编译 王琛/白云; 审校 孙茉莉/王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below