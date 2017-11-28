东南亚股市：大多收高，但马来西亚股市触及逾八个月最低收位

路透11月28日 - 东南亚股市周二多数收高，但马来西亚股市触及逾八个月最低收位，因指数权重股持续遭遇获利了结。 周一遭严重卖压之后，中国股市逆转早先跌势，沪深300指数 收高0.2%，沪综指 收涨0.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.1%。 马来西亚股市 收跌0.3%，至3月3日以来的最低收位。Genting Bhd 和CIMB Group<CIMB.K L>分别跌2.1%和0.7%，对大盘的拖累最大。 菲律宾股市 全线下跌，受金融股和电信股跌势打压。菲律宾长途电话公司(PLDT) 挫跌4.5% 。 新加坡海峡时报指数 收高0.1%，金融股涨势基本被工业类股跌势所抵消。华侨银行 收于 纪录高位。 泰国股市 收高0.6%，受工业和消费类股涨势支撑。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.81 0.63 +0.15 +21.24 349.57 新加坡 3442.35 5.99 +0.17 +19.49 2880.76 马来西亚 1714.42 -5.44 -0.32 +4.43 1641.73 泰国 1706.52 10.85 +0.64 +10.60 1542.94 印尼 6070.72 6.13 +0.10 +14.61 5296.71 菲律宾 8291.88 -69.81 -0.83 +21.21 6840.64 越南 941.21 2.60 +0.28 +41.56 664.87 (完) (编译 王琛/白云; 审校 孙茉莉/王洋)