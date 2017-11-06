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东南亚股市：大多收高，菲律宾股市触及记录最高收位
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2017年11月6日 / 上午10点57分 / 1 天前

东南亚股市：大多收高，菲律宾股市触及记录最高收位

2 分钟阅读

    路透11月6日 - 东南亚股市周一普遍收高，菲律宾股市创出记录最高收位，受助于工业与金融股涨势。
    
    菲律宾股市      上涨1.8%，收于记录最高收位。生力集团(SMC)        最高上涨7.2%至108.6披索，为逾五个月最高水准。
    
    Eagle Equities的总裁Joseph Roxas表示，菲律宾股市亦受助于东南亚国家联盟(ASEAN)峰会下周开始前的粉饰操作。
    
    菲律宾将主办11月10日开始的东盟峰会，出席者是东南亚地区的各国领导人，美国总统特朗普也可能出席。
    
    印尼股市       收高0.2%，尽管数据显示第三季印尼经济成长稍慢于预期。

    越南股市      涨0.6%至逾九年来最高收位。消费类股Vietnam Dairy Products JSC         涨1.8%，提振大盘。
    
    新加坡股市      微幅收低，因金融股跌势盖过了工业股涨势。
    
    新加坡最大银行--星展银行         对大盘拖累最大，收低0.8%，之前该银行公布了五年来的最差获利。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 416.69     1.27   +0.30  +19.20   349.57
    新加坡                            3381.85    -0.46   -0.01  +17.39  2880.76
    马来西亚                          1742.29     1.36   +0.08   +6.13  1641.73
    泰国                              1711.74    10.27   +0.60  +10.94  1542.94
    印尼                              6050.82    11.28   +0.19  +14.24  5296.71
    菲律宾                            8523.07   146.94   +1.75  +24.59  6840.64
    越南                               849.09     5.36   +0.64  +27.71   664.87
    (完) (编译 张涛；审校 于春红)

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