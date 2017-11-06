东南亚股市：大多收高，菲律宾股市触及记录最高收位

路透11月6日 - 东南亚股市周一普遍收高，菲律宾股市创出记录最高收位，受助于工业与金融股涨势。 菲律宾股市 上涨1.8%，收于记录最高收位。生力集团(SMC) 最高上涨7.2%至108.6披索，为逾五个月最高水准。 Eagle Equities的总裁Joseph Roxas表示，菲律宾股市亦受助于东南亚国家联盟(ASEAN)峰会下周开始前的粉饰操作。 菲律宾将主办11月10日开始的东盟峰会，出席者是东南亚地区的各国领导人，美国总统特朗普也可能出席。 印尼股市 收高0.2%，尽管数据显示第三季印尼经济成长稍慢于预期。 越南股市 涨0.6%至逾九年来最高收位。消费类股Vietnam Dairy Products JSC 涨1.8%，提振大盘。 新加坡股市 微幅收低，因金融股跌势盖过了工业股涨势。 新加坡最大银行--星展银行 对大盘拖累最大，收低0.8%，之前该银行公布了五年来的最差获利。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.69 1.27 +0.30 +19.20 349.57 新加坡 3381.85 -0.46 -0.01 +17.39 2880.76 马来西亚 1742.29 1.36 +0.08 +6.13 1641.73 泰国 1711.74 10.27 +0.60 +10.94 1542.94 印尼 6050.82 11.28 +0.19 +14.24 5296.71 菲律宾 8523.07 146.94 +1.75 +24.59 6840.64 越南 849.09 5.36 +0.64 +27.71 664.87 (完) (编译 张涛；审校 于春红)