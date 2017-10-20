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东南亚股市：大多表现迟滞，印尼股市受央行乐观经济展望提振上涨
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#亚洲
2017年10月20日 / 上午10点23分 / 5 天内

东南亚股市：大多表现迟滞，印尼股市受央行乐观经济展望提振上涨

2 分钟阅读

    路透10月20日 - 东南亚股市大多表现迟滞，印尼股市       结束了三日连跌走势，此前该国央行发表乐观经济展望提振市场人气。
    
    印尼央行称，今年该国国内生产总值(GDP)增长料将胜过原先预测。该央行在之前两月降息后，在周四维持指标利率不变。            
    
    印尼股市指标指数连续第三周收高。

    印尼包括45档流动性最强股票的分类指数         收高0.4%。
    
    与此同时，菲律宾股市      中，投资者对近期升势进行获利了结，带动大盘指数下跌0.8%。该指数录得三周来首次周线下跌。
    
    泰国股市       收高，地产和必需性消费类股领涨。
    
    马来西亚股市       收低，数据显示，该国9月消费者物价指数(CPI)上涨4.3%，为连续第二个月上扬。
    
    越南股市      微幅收高。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 412.00     0.30   +0.07  +17.86   349.57
    新加坡                            3340.73     5.82   +0.17  +15.97  2880.76
    马来西亚                          1740.65    -3.34   -0.19   +6.03  1641.73
    泰国                              1692.58     9.15   +0.54   +9.70  1542.94
    印尼                              5929.55    19.02   +0.32  +11.95  5296.71
    菲律宾                            8420.95   -66.42   -0.78  +23.10  6840.64
    越南                               826.84    -2.09   -0.25  +24.36   664.87
    (完) (编译 侯雪苹/于春红; 审校 高琦/李春喜)

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