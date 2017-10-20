东南亚股市：大多表现迟滞，印尼股市受央行乐观经济展望提振上涨

路透10月20日 - 东南亚股市大多表现迟滞，印尼股市 结束了三日连跌走势，此前该国央行发表乐观经济展望提振市场人气。 印尼央行称，今年该国国内生产总值(GDP)增长料将胜过原先预测。该央行在之前两月降息后，在周四维持指标利率不变。 印尼股市指标指数连续第三周收高。 印尼包括45档流动性最强股票的分类指数 收高0.4%。 与此同时，菲律宾股市 中，投资者对近期升势进行获利了结，带动大盘指数下跌0.8%。该指数录得三周来首次周线下跌。 泰国股市 收高，地产和必需性消费类股领涨。 马来西亚股市 收低，数据显示，该国9月消费者物价指数(CPI)上涨4.3%，为连续第二个月上扬。 越南股市 微幅收高。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 412.00 0.30 +0.07 +17.86 349.57 新加坡 3340.73 5.82 +0.17 +15.97 2880.76 马来西亚 1740.65 -3.34 -0.19 +6.03 1641.73 泰国 1692.58 9.15 +0.54 +9.70 1542.94 印尼 5929.55 19.02 +0.32 +11.95 5296.71 菲律宾 8420.95 -66.42 -0.78 +23.10 6840.64 越南 826.84 -2.09 -0.25 +24.36 664.87 (完) (编译 侯雪苹/于春红; 审校 高琦/李春喜)