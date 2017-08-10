东南亚股市：收盘基本持平，受朝鲜半岛紧张局势拖累

路透8月10日 - 东南亚股市周四收盘基本持平，因投资者对美国和朝鲜紧张局势升级感到担忧，不过上日出现的涌入避险资产的状况似乎有所放缓。 朝鲜周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普警告朝鲜，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。这对区域风险偏好构成打击。 Sunsecurities的分析师Mikey Macainag说，有关战争和紧张局势的消息往往是抛售股票的理由，并称由于东南亚地区靠近危机中心，该地区市场面临的风险更大。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.7%，今日稍早一度在平盘上方。 Macainag并称，由于每个人都担心会有战争，这种紧张情绪导致市场信心缺失。 菲律宾股市 收跌0.3%，消费者及能源股领跌。 马来西亚股市 收平，消费必须品类股涨幅抵消了周期消费类股跌幅。 新加坡股市 逆势微幅收高。日内一度上涨0.8%，但由于金融类股走势逆转，股市 涨幅削减。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 399.16 -0.54 -0.13 +14.19 349.57 新加坡 3323.24 5.16 +0.16 +15.36 2880.76 马来西亚 1777.77 -0.17 -0.01 +8.29 1641.73 泰国 1571.64 0.13 +0.01 +1.86 1542.94 印尼 5825.95 1.94 +0.03 +9.99 5296.71 菲律宾 7966.25 -19.58 -0.25 +16.45 6840.64 越南 773.43 -0.23 -0.03 +16.33 664.87 (完) (编译/审校 汪红英/刘秀红/王洋)