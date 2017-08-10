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东南亚股市：收盘基本持平，受朝鲜半岛紧张局势拖累
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2017年8月10日 / 上午10点39分 / 4 天内

东南亚股市：收盘基本持平，受朝鲜半岛紧张局势拖累

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月10日 - 东南亚股市周四收盘基本持平，因投资者对美国和朝鲜紧张局势升级感到担忧，不过上日出现的涌入避险资产的状况似乎有所放缓。
    
    朝鲜周三称，考虑导弹打击关岛。数小时之前，美国总统特朗普警告朝鲜，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。这对区域风险偏好构成打击。
    
    Sunsecurities的分析师Mikey Macainag说，有关战争和紧张局势的消息往往是抛售股票的理由，并称由于东南亚地区靠近危机中心，该地区市场面临的风险更大。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.7%，今日稍早一度在平盘上方。
    
    Macainag并称，由于每个人都担心会有战争，这种紧张情绪导致市场信心缺失。
    
    菲律宾股市      收跌0.3%，消费者及能源股领跌。
    
    马来西亚股市       收平，消费必须品类股涨幅抵消了周期消费类股跌幅。
    
    新加坡股市      逆势微幅收高。日内一度上涨0.8%，但由于金融类股走势逆转，股市
涨幅削减。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 399.16    -0.54   -0.13  +14.19   349.57
    新加坡                            3323.24     5.16   +0.16  +15.36  2880.76
    马来西亚                          1777.77    -0.17   -0.01   +8.29  1641.73
    泰国                              1571.64     0.13   +0.01   +1.86  1542.94
    印尼                              5825.95     1.94   +0.03   +9.99  5296.71
    菲律宾                            7966.25   -19.58   -0.25  +16.45  6840.64
    越南                               773.43    -0.23   -0.03  +16.33   664.87
    (完) (编译/审校 汪红英/刘秀红/王洋)

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