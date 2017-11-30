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东南亚股市：收跌，印尼股市下跌1.8%创逾一年最大单日百分点跌幅
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#亚洲
2017年11月30日 / 上午10点39分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：收跌，印尼股市下跌1.8%创逾一年最大单日百分点跌幅

2 分钟阅读

    路透11月30日 - 东南亚股市周四急剧下跌，印尼股市受金融和消费
必需品类股下跌拖累，创下逾一年最大单日跌幅；新加坡股市创下一周最
低收位。
    
    印尼股市       收跌1.8%，单日百分点跌幅创下自2016年11月以来
最大，该股指本月下跌0.9%。Bank Central Asia Tbk PT银行         
大跌3.9%，至一个月低点，对大盘拖累最大。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               下跌1.6%，隔夜美
国科技股大跌，投资人转入金融和其他可能从放松监管、减税以及升息中
获益的板块。

    新加坡股市      收跌0.2%至一周最低位，金融类和地产类股涨幅部分抵消了工业类股的跌幅；该股市本
月累计上涨1.8%。
    
    马来西亚股市       跌0.15%，非必需消费品和金融类股的跌幅压过了Sime Darby Bhd          上涨27
%的影响。马来西亚股市本月累计下跌1.7%。
    
    泰国股市       收低0.5%，经济数据显示该国的经济复苏仍疲弱。
    
    菲律宾股市逢公共假日休市。
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 421.54    -2.99   -0.70  +20.59   349.57
    新加坡                            3433.54    -5.45   -0.16  +19.19  2880.76
    马来西亚                          1717.86    -2.52   -0.15   +4.64  1641.73
    泰国                              1697.39    -7.94   -0.47  +10.01  1542.94
    印尼                              5952.14  -109.23   -1.80  +12.37  5296.71
    越南                               949.93    -2.21   -0.23  +42.87   664.87
    (完) (编译 李春喜/王琛；审校 王洋)

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