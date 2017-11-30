东南亚股市：收跌，印尼股市下跌1.8%创逾一年最大单日百分点跌幅

路透11月30日 - 东南亚股市周四急剧下跌，印尼股市受金融和消费 必需品类股下跌拖累，创下逾一年最大单日跌幅；新加坡股市创下一周最 低收位。 印尼股市 收跌1.8%，单日百分点跌幅创下自2016年11月以来 最大，该股指本月下跌0.9%。Bank Central Asia Tbk PT银行 大跌3.9%，至一个月低点，对大盘拖累最大。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌1.6%，隔夜美 国科技股大跌，投资人转入金融和其他可能从放松监管、减税以及升息中 获益的板块。 新加坡股市 收跌0.2%至一周最低位，金融类和地产类股涨幅部分抵消了工业类股的跌幅；该股市本 月累计上涨1.8%。 马来西亚股市 跌0.15%，非必需消费品和金融类股的跌幅压过了Sime Darby Bhd 上涨27 %的影响。马来西亚股市本月累计下跌1.7%。 泰国股市 收低0.5%，经济数据显示该国的经济复苏仍疲弱。 菲律宾股市逢公共假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 421.54 -2.99 -0.70 +20.59 349.57 新加坡 3433.54 -5.45 -0.16 +19.19 2880.76 马来西亚 1717.86 -2.52 -0.15 +4.64 1641.73 泰国 1697.39 -7.94 -0.47 +10.01 1542.94 印尼 5952.14 -109.23 -1.80 +12.37 5296.71 越南 949.93 -2.21 -0.23 +42.87 664.87 (完) (编译 李春喜/王琛；审校 王洋)