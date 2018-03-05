东南亚股市：收跌，越南股市收低2.5%从近11年高位回落

路透3月5日 - 东南亚股市周一延续跌势，越南股市大跌2.5%，新加坡股市跌逾1%，因市场仍担心爆发全球贸易战。 上周美国总统特朗普称计划对进口钢铝产品征收关税，全球其它国家周末警告称或将对此采取报复性措施。 越南股市 收跌，盘中一度上扬1%至2007年3月以来最高水位，随后涨势被逆转。 胡志明证券(Ho Chi Minh Securities)研究主管Fiachra Mac Cana称，指数继上周逆势 上扬后出现修正。该指数上周累计涨1.7%。 新加坡股市 连跌第五个交易日，触及2月14日以来最低收位。扬子江船业<YAZG.S I>重挫5.7%，表现垫底。 菲律宾股市 收低0.9%，交投清淡。马来西亚股市 收跌0.7%，即便此前公 布的1月出口数据好于预期。 印尼股市 跌至三周最低收位，泰国股市 则连续第四个交易日下跌。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.98 -3.59 -0.79 +3.01 434.88 新加坡 3438.61 -40.59 -1.17 +1.05 3402.92 马来西亚 1842.62 -13.45 -0.72 +2.55 1796.81 泰国 1808.89 -3.09 -0.17 +3.15 1753.71 印尼 6550.59 -31.72 -0.48 +3.07 6355.65 菲律宾 8386.17 -72.40 -0.86 -2.01 8558.42 越南 1093.48 -27.73 -2.47 +11.10 984.24 (完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 刘秀红)