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亚洲
March 5, 2018 / 10:09 AM / a day ago

东南亚股市：收跌，越南股市收低2.5%从近11年高位回落

2 分钟阅读

    路透3月5日 - 东南亚股市周一延续跌势，越南股市大跌2.5%，新加坡股市跌逾1%，因市场仍担心爆发全球贸易战。
    
    上周美国总统特朗普称计划对进口钢铝产品征收关税，全球其它国家周末警告称或将对此采取报复性措施。
    
    越南股市      收跌，盘中一度上扬1%至2007年3月以来最高水位，随后涨势被逆转。

    胡志明证券(Ho Chi Minh Securities)研究主管Fiachra Mac Cana称，指数继上周逆势
上扬后出现修正。该指数上周累计涨1.7%。
    
    新加坡股市      连跌第五个交易日，触及2月14日以来最低收位。扬子江船业<YAZG.S
I>重挫5.7%，表现垫底。
    
    菲律宾股市      收低0.9%，交投清淡。马来西亚股市       收跌0.7%，即便此前公
布的1月出口数据好于预期。
    
    印尼股市       跌至三周最低收位，泰国股市       则连续第四个交易日下跌。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 447.98    -3.59   -0.79   +3.01   434.88
    新加坡                            3438.61   -40.59   -1.17   +1.05  3402.92
    马来西亚                          1842.62   -13.45   -0.72   +2.55  1796.81
    泰国                              1808.89    -3.09   -0.17   +3.15  1753.71
    印尼                              6550.59   -31.72   -0.48   +3.07  6355.65
    菲律宾                            8386.17   -72.40   -0.86   -2.01  8558.42
    越南                              1093.48   -27.73   -2.47  +11.10   984.24
    (完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 刘秀红)
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